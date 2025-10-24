Жильцы нескольких домов в Актау жалуются на отсутствие отопления

Қазақ тіліне аудару

Жители областного центра активно жалуются на проблемы с тепло- и водоснабжением. Отопительный сезон стартовал 11 октября, однако в ряде домов люди мерзнут, передает Lada.kz .

Фото предоставлено жильцами

Выяснить у властей, почему в их квартирах холодно, сегодня вечером, 23 октября, вышли жильцы четырех домов в микрорайоне «Шыгыс-2» .

По их словам, батареи в домах №№ 359, 361, 379 и 380 с начала отопительного сезона остаются холодными. Ежемесячно жильцы отчисляют огромные суммы за ипотеку, оплачивают коммунальные услуги, однако уровень их жизни, как они утверждают, оставляет желать лучшего.

Мы платим за коммунальные услуги, но не получаем их. Например, у нас ни одного дня не было отопления. По ночам уже холодно, стены давно остыли и даже в теплый день не успевают прогреваться. Дети болеют, не сегодня-завтра температура понизится, и тогда мы совсем замерзнем, - говорят жильцы.

В случае, если не наладят отопление, они обещают выйти на дорогу и остановить дорожное движение.

Нужно отметить, что в редакцию Lada.kz ежедневно поступают звонки с сообщениями о коммунальных проблемах – то нет отопления, то отключили воду. Причем, часто речь идет не о часах, а о днях или даже неделях. Например, жильцы дома №13 в 28 микрорайоне уже две недели сидят без технической воды. Также на отключение питьевой воды на два дня жаловалась жительница дома №36 в 6 микрорайоне.

На встречу с жильцами пришли представители жилищной инспекции, ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы» . Редакция Lada.kz ждет реакции местных исполнительных органов и коммунальных служб.