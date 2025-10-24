Драка школьниц в Жанаозене: в управлении образования отреагировали на инцидент

Қазақ тіліне аудару

В управлении образования Мангистауской области прокомментировали драку школьниц в Жанаозене, отметив, что инцидент случился вне учебного времени, передает Lada.kz .

Управление образования МО. Фото: 2Gis

В связи с произошедшим ведомством создана специальная комиссия.

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Жанаозенском городском акимате. К ответственным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания, - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле управления образования Мангистауской области.

Напомним, жестокая драка между подростками произошла в Жанаозене 18 октября. Пока одни дрались, другие участники происшествия снимали происходящее на видео. После того, как кадры стали достоянием общественности, в дело вмешались правоохранительные органы.