На перевале Ман-Ата идут дорожные ремонтные работы

Водителей призвали к соблюдению скоростного режима и бдительности на дороге, передает Lada.kz .

Фото: АО НК КазАвтоЖол

Дорожные ремонтные работы будут проводиться на участке Сайотес-Шетпе автомобильной дороги республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау с 23 октября по 5 ноября.

«Мы призываем водителей соблюдать скоростной режим, строго придерживаться правил дорожного движения и быть особенно внимательными на участке, где ведутся ремонтные работы», - сообщили в "КазАвтоЖол".

Напомним, в ДТП на трассе Жетыбай-Актау 22 октября пострадала супружеская пара.