Вода есть, но её пока нет: в «КазМунайГаз» опровергли слухи о простое опреснительного завода в Кендерли

В редакцию Lada.kz обратились жители, утверждающие, что недавно запущенный в Кендерли опреснительный завод остановился из-за технических проблем. Мы решили проверить эту информацию, и направили запросы в акимат и нацкомпанию «КазМунайГаз».

фото ЦОК Мангистауской области

В областной администрации пояснили, что данный вопрос находится не в их компетенции и нам необходимо обратиться за разъяснениями в КМГ. В пресс-службе национальной компании на подозрения жителей ответили однозначно: никаких неисправностей нет, установка находится в рабочем состоянии и постоянной готовности, но питьевая вода с неё на данный момент не используется.

«В августе 2025 года запущена первая из четырёх установок мощностью 12 500 м³/сутки и произведена подача питьевой воды на станцию ГКП „Озенинвест“ в городе Жанаозен. В настоящий момент завод находится в состоянии постоянной готовности для подачи воды в централизованную систему водоснабжения города», — сообщили в КМГ.

Тем временем снабжение Жанаозена осуществляется через два основных источника — компанию мгистральный водовод «Астрахань–Мангышлак» и предприятие Управление по добыче и транспортировке воды (подземные источники Туесу и Сауыскан). Объёмы, поставляемые этими источниками, по версии КМГ, считают достаточными для покрытия текущей сезонной потребности.

Таким образом, ситуация выглядит следующим образом: завод запущен, производственная линия работает, но из-за отсутствия срочной необходимости питьевая вода пока не подается в сеть.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

Напомним, в Кендерли летом 2025 года была введена в эксплуатацию первая установка нового опреснительного завода на средства «КазМунайГаз» (КМГ). Завод, рассчитанный на производительность 12 500 м³ воды в сутки на первой линии, предназначен для снабжения питьевой водой города Жанаозен и близлежащих населённых пунктов.