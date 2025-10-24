18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 11:51

Вода есть, но её пока нет: в «КазМунайГаз» опровергли слухи о простое опреснительного завода в Кендерли

Общество 0 7 395 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz  обратились жители, утверждающие, что недавно запущенный в Кендерли опреснительный завод остановился из-за технических проблем. Мы решили проверить эту информацию, и направили запросы в акимат и нацкомпанию «КазМунайГаз».

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

В областной администрации пояснили, что данный вопрос находится не в их компетенции и нам необходимо обратиться за разъяснениями в КМГ. В пресс-службе национальной компании на подозрения жителей ответили однозначно: никаких неисправностей нет, установка находится в рабочем состоянии и постоянной готовности, но питьевая вода с неё на данный момент не используется.

«В августе 2025 года запущена первая из четырёх установок мощностью 12 500 м³/сутки и произведена подача питьевой воды на станцию ГКП „Озенинвест“ в городе Жанаозен. В настоящий момент завод находится в состоянии постоянной готовности для подачи воды в централизованную систему водоснабжения города», — сообщили в КМГ.

Тем временем снабжение Жанаозена осуществляется через два основных источника — компанию мгистральный водовод «Астрахань–Мангышлак» и предприятие Управление по добыче и транспортировке воды (подземные источники Туесу и Сауыскан). Объёмы, поставляемые этими источниками, по версии КМГ, считают достаточными для покрытия текущей сезонной потребности.

Таким образом, ситуация выглядит следующим образом: завод запущен, производственная линия работает, но из-за отсутствия срочной необходимости питьевая вода пока не подается в сеть.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

Напомним, в Кендерли летом 2025 года была введена в эксплуатацию первая установка нового опреснительного завода на средства «КазМунайГаз» (КМГ). Завод, рассчитанный на производительность 12 500 м³ воды в сутки на первой линии, предназначен для снабжения питьевой водой города Жанаозен и близлежащих населённых пунктов.

8
44
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь