Жительница Актау пожаловалась на отмену рейсов в Сочи и Минеральные Воды

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау с жалобой на отсутствие прямых авиарейсов в Сочи и Минеральные Воды. По словам женщины, ранее эти направления пользовались популярностью, однако теперь попасть в южные города России стало значительно сложнее.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Анна Григорьева (имя изменено, прим. автора) рассказала, что еще полтора года назад регулярно летала в Минеральные Воды для прохождения лечения.

«Раньше я спокойно добиралась — перелетала в Минводы и оттуда ехала по месту назначения. Самолеты всегда были полные, билеты раскупались заранее. А теперь, чтобы туда попасть, приходится лететь сначала в Атырау, потом ехать в Астрахань, а оттуда добираться поездом. Обидно, что людей просто оставили без удобного маршрута, — поделилась она.

Корреспонденты Lada.kz обратились за официальным комментарием в международный аэропорт Актау.

В ответ на запрос в пресс-службе пояснили, что решения о запуске или приостановке рейсов принимают авиакомпании, а не аэропорт.

«Формирование маршрутной сети осуществляется авиакомпаниями в сотрудничестве с аэропортом на основе анализа пассажирского спроса, уровня заполняемости рейсов, наличия воздушных судов, а также транзитного потенциала каждого направления. Эти и другие факторы напрямую влияют на принятие решений о прекращении, возобновлении или открытии новых маршрутов.

Со своей стороны, аэропорт Актау постоянно ведет работу с авиаперевозчиками по расширению географии полетов и старается учитывать пожелания пассажиров, — сообщили в пресс-службе.

Редакция попыталась связаться напрямую с авиакомпаниями, ранее выполняющими эти рейсы, но ответа на запросы пока не получила.

Ранее рейсы в Сочи и Минеральные Воды выполнялись с высокой загрузкой, однако в расписании текущего года они отсутствуют. Местные жители надеются, что авиакомпании вновь обратят внимание на востребованность этих направлений.