18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 10:55

Жительница Актау пожаловалась на отмену рейсов в Сочи и Минеральные Воды

Общество 0 1 577 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау с жалобой на отсутствие прямых авиарейсов в Сочи и Минеральные Воды. По словам женщины, ранее эти направления пользовались популярностью, однако теперь попасть в южные города России стало значительно сложнее.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Анна Григорьева (имя изменено, прим. автора) рассказала, что еще полтора года назад регулярно летала в Минеральные Воды для прохождения лечения.

«Раньше я спокойно добиралась — перелетала в Минводы и оттуда ехала по месту назначения. Самолеты всегда были полные, билеты раскупались заранее. А теперь, чтобы туда попасть, приходится лететь сначала в Атырау, потом ехать в Астрахань, а оттуда добираться поездом. Обидно, что людей просто оставили без удобного маршрута, — поделилась она.

Корреспонденты Lada.kz обратились за официальным комментарием в международный аэропорт Актау.

В ответ на запрос в пресс-службе пояснили, что решения о запуске или приостановке рейсов принимают авиакомпании, а не аэропорт.

«Формирование маршрутной сети осуществляется авиакомпаниями в сотрудничестве с аэропортом на основе анализа пассажирского спроса, уровня заполняемости рейсов, наличия воздушных судов, а также транзитного потенциала каждого направления. Эти и другие факторы напрямую влияют на принятие решений о прекращении, возобновлении или открытии новых маршрутов.

Со своей стороны, аэропорт Актау постоянно ведет работу с авиаперевозчиками по расширению географии полетов и старается учитывать пожелания пассажиров, — сообщили в пресс-службе.

Редакция попыталась связаться напрямую с авиакомпаниями, ранее выполняющими эти рейсы, но ответа на запросы пока не получила.

Ранее рейсы в Сочи и Минеральные Воды выполнялись с высокой загрузкой, однако в расписании текущего года они отсутствуют. Местные жители надеются, что авиакомпании вновь обратят внимание на востребованность этих направлений.

20
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Направление на Минводы при Союзе было самое востребованное. Сейчас все по иному, возможно изменилась демография
24.10.2025, 07:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь