В Актау стартовал новогодний сбор подарков от «Клуба добряков»

В Актау волонтёры «Клуба добряков» объявили о начале традиционной благотворительной акции по сбору подарков к Новому году, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

На своей странице в Instagram опубликовано обращения к горожанам. Добровольцы отмечают, что даже небольшой вклад может подарить радость детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Делать добро — легко! Присоединяйтесь, помогайте, будьте с нами — ведь вместе мы можем подарить праздник тем, кто в нём особенно нуждается», — призывают участники клуба.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к доброму делу, передав подарки или оказав посильную помощь в подготовке праздничных сюрпризов для нуждающихся семей.