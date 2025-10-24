Герой из Актау получил награду за спасение женщины на воде

Қазақ тіліне аудару

За проявленные мужество и отвагу при спасении человека на воде житель Актау Саламат Абайулы Ныгыманов награждён Благодарственным письмом и памятным подарком от Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает Lada.kz

фото ДЧС Мангистауской области

Как сообщили в ДЧС, мужчина проявил решительность и самоотверженность, спасая жизнь утопающей.

Напомним, инцидент произошёл 5 октября 2025 года в районе кафе «Te Quiero Coffee». Женщина, отдыхавшая у моря с дочерью, по неосторожности упала в воду. Услышав крики о помощи, Саламат Ныгыманов незамедлительно бросился на выручку и вытащил пострадавшую на берег, предотвратив трагедию.

Благодаря его действиям женщина осталась жива.