В Актау прошла фотовыставка «Закон и порядок»

Фотовыставку «Закон и порядок» организовали сотрудники полиции для продвижения принципов законности среди горожан, передает Lada.kz.
Посредством фотоискусства правоохранители показали посетителям выставки значимость работы полиции, подчеркнули роль сотрудников правоохранительных органов в обеспечении общественной безопасности и порядка.
На выставке были представлены фотографии, отражающие разные направления деятельности полиции: оперативную и патрульную службу, работу ювенальной полиции, кинологов и специальных подразделений. Каждая работа передавала реальные моменты ответственной и напряжённой службы.
Всего на экспозиции было представлено 20 фоторабот, которые отражают повседневную жизнь сотрудников органов внутренних дел.
«Выставка направлена на укрепление доверия между обществом и полицией, а также на формирование уважительного отношения к профессии сотрудника правоохранительных органов», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
