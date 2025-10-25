В Актау прошла фотовыставка «Закон и порядок»

Қазақ тіліне аудару

Фото: ДП МО

Посредством фотоискусства правоохранители показали посетителям выставки значимость работы полиции, подчеркнули роль сотрудников правоохранительных органов в обеспечении общественной безопасности и порядка.

На выставке были представлены фотографии, отражающие разные направления деятельности полиции: оперативную и патрульную службу, работу ювенальной полиции, кинологов и специальных подразделений. Каждая работа передавала реальные моменты ответственной и напряжённой службы.

Всего на экспозиции было представлено 20 фоторабот, которые отражают повседневную жизнь сотрудников органов внутренних дел.