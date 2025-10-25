Гвардейцы помогли потерявшемуся ребенку в Жанаозене

Қазақ тіліне аудару

По информации пресс-службы регионального командования «Батыс», военнослужащие Национальной гвардии проявили бдительность и человечность, заметив в Жанаозене потерявшегося ребёнка, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы регионального командования «Батыс»

Военнослужащие оказали помощь потерявшейся девочке во время патрулирования улиц Жанаозена.

Патруль в составе рядовых Юнуса Махаметова, Нұрбергена Еркашева и Олжаса Шаймарданова заметил возле супермаркета «Нурс» плачущую девочку, находившуюся без сопровождения взрослых.

Гвардейцы сразу подошли, успокоили ребёнка и выяснили, что она потерялась. Они оперативно сообщили о случившемся в дежурную часть и доставили девочку в ближайший отдел полиции, где вскоре её встретили родители.

Благодаря внимательности, ответственности и слаженным действиям военнослужащих ребёнок благополучно вернулся домой. Этот поступок показал, что бойцы Национальной гвардии всегда готовы прийти на помощь гражданам, проявляя заботу и человечность в любой ситуации.

Напомним, это не первый подобный случай. Ранее гвардейцы нашли потерявшуюся четырехлетнюю девочку в Актау. Также помогли матери найти пропавшего на прогулке четырехлетнего мальчика.