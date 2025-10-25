«Золотые светофоры» Актау: почему новые сигнальные устройства обошлись почти в 100 млн тенге

Қазақ тіліне аудару

На установку светофоров на десяти перекрёстках и шести пешеходных переходах потратили 96,5 миллиона тенге. После вопросов горожан о высокой стоимости в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог объяснили, из чего складывается сумма, сообщает Lada.kz .

Фото городского акимата

По данным отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на перекрёстках установлено 37 светофорных столбов. На каждом предусмотрены две основные секции, одна дополнительная, а также отдельный пешеходный столб с одной секцией.

Кроме того, на шести пешеходных переходах смонтировано 12 светофорных столбов, оснащённых двумя секциями для транспорта и одной — для пешеходов. Также установлены дорожные знаки и звуковые устройства.

В ведомстве пояснили, что при монтаже новых светофоров были выполнены работы по прокладке кабелей, проведены земляные работы и установлены опоры, что также повлияло на итоговую стоимость проекта.

Старые светофорные столбы планируется перенести в отдалённые районы города, где видимость сигналов ограничена или угол обзора затруднён.

Напомним, из городского бюджета было выделено 96,5 млн тенге на установку светофоров на 10 перекрестках и кнопочных (ручных) светофоров на шести пешеходных переходах.