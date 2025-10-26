Спил сухостоя: куда обращаться жителям Актау

Қазақ тіліне аудару

Местные жители все чаще жалуются на сухие либо разросшиеся деревья во дворах. Опасные ветви нависают над автомобилями и пешеходными дорожками. В городской администрации рассказали, кто отвечает за спил сухостоя и куда обращаться населению, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Как сообщили чиновники, за проведение работ по вырубке засохших деревьев и санитарной обрезке зеленых насаждений отвечает Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Если во дворе есть сухие либо разросшиеся деревья, жители могут обратиться по указанному номеру телефона: +7 (747) 565-21-91 (контактный номер диспетчера).

В отделе ЖКХ отметили, что все обращения фиксируются и рассматриваются в порядке очереди. После выезда специалистов на место принимается решение о санитарной обрезке или вырубке.

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00 часов.

Суббота и воскресенье – выходные дни.

