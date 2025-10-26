18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.10.2025, 10:41

Спил сухостоя: куда обращаться жителям Актау

Общество

Местные жители все чаще жалуются на сухие либо разросшиеся деревья во дворах. Опасные ветви нависают над автомобилями и пешеходными дорожками. В городской администрации рассказали, кто отвечает за спил сухостоя и куда обращаться населению, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

Как сообщили чиновники, за проведение работ по вырубке засохших деревьев и санитарной обрезке зеленых насаждений отвечает Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Если во дворе есть сухие либо разросшиеся деревья, жители могут обратиться по указанному номеру телефона:  +7 (747) 565-21-91 (контактный номер диспетчера).

В отделе ЖКХ отметили, что все обращения фиксируются и рассматриваются в порядке очереди. После выезда специалистов на место принимается решение о санитарной обрезке или вырубке.

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00 часов.

Суббота и воскресенье выходные дни.

Напомним, ранее в городском акимате прокомментировали ситуацию с вырубкой деревьев во дворе дома №33 в 1 микрорайоне, которая вызвала бурное обсуждение среди горожан.

