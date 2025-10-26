18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.10.2025, 11:44

Куда пропадали скамейки у ТЦ «ШУМ»?

Общество 0 3 696 Аяулым Бейсенова

В середине октября жители Актау заметили, что с территории торгового центра «ШУМ» в 4 микрорайоне исчезли скамейки. Они стояли на аллее перед зданием – там, где горожане обычно присаживались отдохнуть. Люди отмечают, что из-за сложившейся ситуации испытывают неудобства, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Как выяснилось, скамейки действительно убрали, но не по инициативе администрации «ШУМа». Руководство торгового центра рассказало, что лавочки забрали представители акимата, без предварительного уведомления.

Мы три дня искали, куда делись скамейки. Потом выяснилось, что акимат забрал их, объяснив это тем, что планируется замена на новые. Мы, конечно, были непротив, но они могли сначала нас предупредить, - высказался представитель торгового центра.

При этом новые скамейки до сих пор не установлены.

Для получения официального комментария редакция обратилась в Актауский городской акимат. Там пояснили, что работы по установке или замене лавочек находятся в ведении администрации ТЦ «ШУМ», а не городской администрации.

Работы по установке или замене лавочек проводятся их силами, и к городской администрации это не относится. Рекомендуем обратиться напрямую к руководству ТЦ «ШУМ» для уточнения информации», - ответили в пресс-службе акимата.

В итоге руководство ТЦ решило вернуть старые скамейки на место – временно, до появления новых. Когда обновление зоны отдыха всё-таки произойдёт, пока неизвестно. По словам представителя торгового центра, на следующей неделе он планирует вновь обратиться в городскую администрацию, чтобы уточнить сроки.

3
70
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"новые скамейки до сих пор не установлены."----В 12 мкр (от акимата до ТЦ "Мечта") после замены тротуара тоже не везде расставили лавочки!
26.10.2025, 06:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь