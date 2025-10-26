Куда пропадали скамейки у ТЦ «ШУМ»?

Қазақ тіліне аудару

В середине октября жители Актау заметили, что с территории торгового центра «ШУМ» в 4 микрорайоне исчезли скамейки. Они стояли на аллее перед зданием – там, где горожане обычно присаживались отдохнуть. Люди отмечают, что из-за сложившейся ситуации испытывают неудобства, передает Lada.kz .

Фото автора

Как выяснилось, скамейки действительно убрали, но не по инициативе администрации «ШУМа». Руководство торгового центра рассказало, что лавочки забрали представители акимата, без предварительного уведомления.

Мы три дня искали, куда делись скамейки. Потом выяснилось, что акимат забрал их, объяснив это тем, что планируется замена на новые. Мы, конечно, были непротив, но они могли сначала нас предупредить, - высказался представитель торгового центра.

При этом новые скамейки до сих пор не установлены.

Для получения официального комментария редакция обратилась в Актауский городской акимат. Там пояснили, что работы по установке или замене лавочек находятся в ведении администрации ТЦ «ШУМ», а не городской администрации.

Работы по установке или замене лавочек проводятся их силами, и к городской администрации это не относится. Рекомендуем обратиться напрямую к руководству ТЦ «ШУМ» для уточнения информации», - ответили в пресс-службе акимата.

В итоге руководство ТЦ решило вернуть старые скамейки на место – временно, до появления новых. Когда обновление зоны отдыха всё-таки произойдёт, пока неизвестно. По словам представителя торгового центра, на следующей неделе он планирует вновь обратиться в городскую администрацию, чтобы уточнить сроки.