Где в Актау купить свежую местную рыбу и как правильно ее выбрать

Қазақ тіліне аудару

Рыба в Мангистауской области не просто продукт, а часть повседневной жизни: свежая, солёная, копчёная – на любой вкус. Корреспондент Lada.kz узнал, какие виды ценятся больше всего, что едят местные и где найти по-настоящему качественную рыбу.

Фото: Pixabay

Какие рыбы водятся в прикаспийской зоне Актау

Рыбные ресурсы Каспийского моря распределены неравномерно как по видовому составу, так и по запасам в различных районах. Основная часть полупроходных видов встречается преимущественно в северной акватории моря.

Ихтиофауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида рыб, относящихся к 17 семействам и 53 родам. В промысловом отношении для Мангистауской области наибольшее значение имеют кефаль, килька, сельдь, кутум и судак, а среди полупроходных видов – сазан, лещ и вобла.

Особая гордость региона – осетровые, в том числе белуга, севрюга, шип, стерлядь и осётр. Именно из осетровых добывают знаменитую чёрную икру – символ Каспия и визитную карточку Мангистау. Некоторые из них являются эндемиками Каспийского моря. Кроме того, в акватории встречаются редкие виды, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, включая каспийского лосося и белорыбицу.

Угрозы и меры защиты

К сожалению, одной из ключевых проблем остаётся незаконное рыболовство на Каспии, оказывающее отрицательное воздействие на состояние морской экосистемы.

По словам Алтынбека Балхаева, главного специалиста отдела организации промыслового рыболовства и регулирования водных животных, в регионе активно ведётся борьба с браконьерством.

Во исполнение поручения Президента акиматом Мангистауской области совместно с компетентными государственными органами проводится широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2025», - отметил он.

Стоит отметить, что в регионе развивается не только вылов, но и переработка рыбы. Одним из ведущих предприятий является ТОО «Аташ Фиш Пром», которое расширяет мощности цеха на сумму в 300 миллионов тенге. Здесь установлены современные морозильные камеры и линии по производству консервов.

Также активно развивается товарное рыбоводство – искусственное выращивание рыбы. В регионе функционируют три предприятия по ее выращиванию:

ТОО «Kazakh Osseter» – выращивание осетровых;

ТОО «Caspian Riviera» – выращивание осетровых;

ТОО «Nataly Company» – африканский клариевый сом.

В 2024 году общий объём выращенной товарной рыбы составил 70 тонн, из них 35 тонн – африканский сом, 28 тонн – осётр, 7 тонн – осётр отеля «Caspian Riviera».

За последние годы объёмы вылова изменялись:

2021-2022 гг. – 4879 т;

2022-2023 гг. – 4367 т;

2023-2024 гг. – 4206 т;

2024-2025 гг. – 6484 т при общем лимите в 36 268 т.

Основная доля (91,5%) приходится на кильку, фактический вылов которой составил 4391,9 тонн.

Наиболее востребованные виды рыб на внутреннем рынке

На прилавках Мангистауской области чаще всего можно найти кефаль, сазана, кильку, сельдь, судака, кутума, воблу, леща и раков. Именно эти виды наиболее востребованы у покупателей.

Как выбрать свежую рыбу

Чтобы не ошибиться при покупке рыбы, специалисты советуют:

покупать ее в специализированных магазинах или супермаркетах;

проверять наличие ветеринарного сертификата и даты вылова;

обращать внимание на глаза (прозрачные), чешую (блестящую), жабры (розовые, без слизи);

избегать рыбы с кислым запахом или толстым слоем льда – это признаки повторного замораживания;

смотреть на маркировку – добросовестные продавцы указывают происхождение («Каспийская», «Мангистауская область»).

А найти ее можно на рыбных ярмарках и сезонных рынках, в супермаркетах с отделом свежей продукции или у проверенных местных производителей и фермеров, участвующих в региональных акциях.

К слову, в июле ежегодно отмечается День работников рыбного хозяйства, и к этому празднику в регионе традиционно проходят ярмарки и дегустации. В 2025 году событие состоялось в селе Баутино Тупкараганского района – там была представлена свежая рыба от местных производителей.