Где в Актау купить свежую местную рыбу и как правильно ее выбрать

Рыба в Мангистауской области не просто продукт, а часть повседневной жизни: свежая, солёная, копчёная – на любой вкус. Корреспондент Lada.kz узнал, какие виды ценятся больше всего, что едят местные и где найти по-настоящему качественную рыбу.
Какие рыбы водятся в прикаспийской зоне Актау
Рыбные ресурсы Каспийского моря распределены неравномерно как по видовому составу, так и по запасам в различных районах. Основная часть полупроходных видов встречается преимущественно в северной акватории моря.
Ихтиофауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида рыб, относящихся к 17 семействам и 53 родам. В промысловом отношении для Мангистауской области наибольшее значение имеют кефаль, килька, сельдь, кутум и судак, а среди полупроходных видов – сазан, лещ и вобла.
Особая гордость региона – осетровые, в том числе белуга, севрюга, шип, стерлядь и осётр. Именно из осетровых добывают знаменитую чёрную икру – символ Каспия и визитную карточку Мангистау. Некоторые из них являются эндемиками Каспийского моря. Кроме того, в акватории встречаются редкие виды, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, включая каспийского лосося и белорыбицу.
К сожалению, одной из ключевых проблем остаётся незаконное рыболовство на Каспии, оказывающее отрицательное воздействие на состояние морской экосистемы.
По словам Алтынбека Балхаева, главного специалиста отдела организации промыслового рыболовства и регулирования водных животных, в регионе активно ведётся борьба с браконьерством.
Во исполнение поручения Президента акиматом Мангистауской области совместно с компетентными государственными органами проводится широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2025», - отметил он.
Стоит отметить, что в регионе развивается не только вылов, но и переработка рыбы. Одним из ведущих предприятий является ТОО «Аташ Фиш Пром», которое расширяет мощности цеха на сумму в 300 миллионов тенге. Здесь установлены современные морозильные камеры и линии по производству консервов.
Также активно развивается товарное рыбоводство – искусственное выращивание рыбы. В регионе функционируют три предприятия по ее выращиванию:
В 2024 году общий объём выращенной товарной рыбы составил 70 тонн, из них 35 тонн – африканский сом, 28 тонн – осётр, 7 тонн – осётр отеля «Caspian Riviera».
За последние годы объёмы вылова изменялись:
Основная доля (91,5%) приходится на кильку, фактический вылов которой составил 4391,9 тонн.
На прилавках Мангистауской области чаще всего можно найти кефаль, сазана, кильку, сельдь, судака, кутума, воблу, леща и раков. Именно эти виды наиболее востребованы у покупателей.
Чтобы не ошибиться при покупке рыбы, специалисты советуют:
А найти ее можно на рыбных ярмарках и сезонных рынках, в супермаркетах с отделом свежей продукции или у проверенных местных производителей и фермеров, участвующих в региональных акциях.
К слову, в июле ежегодно отмечается День работников рыбного хозяйства, и к этому празднику в регионе традиционно проходят ярмарки и дегустации. В 2025 году событие состоялось в селе Баутино Тупкараганского района – там была представлена свежая рыба от местных производителей.
