Чиновники прокомментировали ситуацию с заброшенной футбольной площадкой в Актау

Қазақ тіліне аудару

Фото жителей 2 микрорайона

Земельный участок на указанной территории, как заявили чиновники, был предоставлен на основании постановления акима Актау от 2013 года на условиях аренды для строительства и эксплуатации офисного здания. Территория не находится на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства, поэтому возведение каких-либо объектов на ней не планируется.

Единственное, в будущем чиновники планируют установить перед домом №25 во 2 микрорайоне спортивную площадку и воркаут-зону.

Напомним, ранее жители 2 микрорайона пожаловались на заброшенную футбольную площадку, оставшуюся со времен СССР.