В Мангистау создали бота, который тестирует кандидатов на работу при помощи ИИ

Мангистауский стартап HRGrowbit создал бесплатного бота, который с помощью искусственного интеллекта тестирует кандидатов на работу, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

Как рассказала основательница HRGrowbit Асем Сырымбаева, идея родилась во время ее работы в консалтинговом агентстве, где она занималась рекрутингом и постоянно сталкивалась с одной проблемой – резюме не отражают реальных знаний кандидатов. На обучение и адаптацию сотрудников уходили время и деньги.

Мы решили использовать искусственный интеллект, чтобы сделать процесс подбора прозрачным и точным. Наш бот автоматически формирует тесты под конкретную вакансию и отрасль, а также анализирует результаты кандидатов. Благодаря этому бизнес с первого раза находит нужного специалиста и экономит ресурсы – особенно важные для малого и среднего бизнеса, - делится основательница HRGrowbit.

С ее слов, инструмент формирует индивидуальные тесты под конкретную вакансию и отрасль, а затем анализирует знания соискателя.

Резюме не показывают реальных навыков. Мы хотели, чтобы бизнес сразу находил нужных людей, не теряя время и деньги, - говорит Асем Сырымбаева.

Ранее бот был платным, но команда решила сделать его полностью бесплатным – без рекламы и подписок, чтобы поддержать малый и средний бизнес.

Уже сейчас HRGrowbit проходит регистрацию в Astana Hub и готовится масштабировать продукт по всему СНГ.

Ссылка на бот здесь.

