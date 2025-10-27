Собакам не хватает еды: единственный приют для животных в Актау просит помощи

Қазақ тіліне аудару

Единственный в городе приют при общественном фонде «Шанс» содержит около 550 собак, и выживает исключительно благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. Руководитель организации Ирина Болатова не получает зарплату и нередко тратит на животных собственную пенсию. Жителей Актау просят откликнуться и протянуть руку помощи, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Местные жители рассказали трогательную историю о том, как они стараются поддерживать приют «Шанс» – единственное убежище для бездомных животных в городе. Люди жертвуют продукты, деньги и время, чтобы помочь выжить десяткам собак.

Они своими силами собирают деньги, не знаю, как выживают. В день уходит несколько мешков гречки и не только. Люди у нас отзывчивые. А приют один. Руководитель Ирина Болатова не получает зарплату, а порой и свою пенсию добавляет. Все держится на помощи добрых людей. Жалко собак. Думаю, многие захотят помочь, - рассказала местная жительница Наталья.

В приюте ежедневно уходит на питание животных 50-60 тысяч тенге, а ежемесячные расходы на ветеринаров составляют не менее 200 тысяч тенге. При этом постоянных волонтеров всего 3-4 человека, и помощь государства отсутствует.

Сейчас приюту срочно требуется строительство новых вольеров, жилых вагончиков, помещения для больных собак и склада. Для упрощения сбора средств активисты опубликовали QR-код, по которому каждый желающий может внести посильный вклад.

Каждая копейка идет на корм, лечение и обустройство. Мы готовы предоставить полный отчет. Без поддержки людей нам не выжить, - говорит руководитель приюта Ирина Болатова, которая ежедневно находится на работе до полуночи.

QR-код для помощи животным.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за утраты мужа директор фонда временно не сможет заботиться о питании собак. Волонтеры организации обращаются к неравнодушным горожанам с просьбой о помощи в кормлении животных.