Жителям Мангистау бесплатно окажут юридическую помощь

В Мангистау пройдет общереспубликанская акция «Народный юрист». Жители региона смогут получить бесплатно квалифицированную консультацию у специалистов, передает Lada.kz.
Акция «Народный юрист» состоится 31 октября.
Жители региона смогут задать вопросы и получить квалифицированную помощь по правовым вопросам совершенно бесплатно.
Организаторами акции являются: Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции РК, органы государственной власти, юристы и адвокаты Казахстана.
Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи гражданам. Представители государственных органов проведут прием граждан, а ведущие эксперты права проконсультируют по любым правовым вопросам, - говорится в сообщении организаторов.
Эксперты советуют горожанам принести с собой необходимые документы, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.
Список адресов и время проведения консультаций:
Акция пройдет одновременно на всех площадках с 17:00 до 19:00 часов.
Напомним, студенты юридического факультета под присмотром преподавателей в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова оказывают бесплатную юридическую помощь населению в «Юридической клинике». «Клиника» принимает граждан по понедельникам, средам и пятницам с 09:00 до 12:00 часов, а также по вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00 часов в стенах ВУЗа.
