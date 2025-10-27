Жителям Мангистау бесплатно окажут юридическую помощь

Қазақ тіліне аудару

Фото: Pixabay

Акция «Народный юрист» состоится 31 октября.

Жители региона смогут задать вопросы и получить квалифицированную помощь по правовым вопросам совершенно бесплатно.

Организаторами акции являются: Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции РК, органы государственной власти, юристы и адвокаты Казахстана.

Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи гражданам. Представители государственных органов проведут прием граждан, а ведущие эксперты права проконсультируют по любым правовым вопросам, - говорится в сообщении организаторов.

Эксперты советуют горожанам принести с собой необходимые документы, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.

Список адресов и время проведения консультаций:

Актау, Дом дружбы, 34 микрорайон, здание 9;

Жанаозен, Дом культуры «Мунайшы», 3А микрорайон, здание 1Г;

Мунайлинский район, Дом культуры имени Ф. Онгарсынова, 24 квартал, 10/5;

Бейнеуский район, Дом культуры «Абыл», село Бейнеу, улица Досан Тажиева №8/1;

Каракиянский район, Каракиянский Дом культуры, село Курык, 1 микрорайон, 34 здание;

Мангистауский район, мемориальный музей имени С. Кондыбая, микрорайон «Орталык», 4/19;

Тупкараганский район, село Сайын Шапагатов, 6 квартал, №232/1.

Акция пройдет одновременно на всех площадках с 17:00 до 19:00 часов.

Напомним, студенты юридического факультета под присмотром преподавателей в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова оказывают бесплатную юридическую помощь населению в «Юридической клинике». «Клиника» принимает граждан по понедельникам, средам и пятницам с 09:00 до 12:00 часов, а также по вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00 часов в стенах ВУЗа.