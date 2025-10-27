На набережной Актау не работают общественные туалеты

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау выразили недовольство по поводу неработающих на набережной общественных туалетов. В городской администрации назвали причину сложившейся ситуации, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на неработающие общественные туалеты. По словам горожан, вдоль всей набережной, начиная от 15А и до 14А микрорайона, все общественные туалеты закрыты на замок.

Горожане отмечают, что испытывают серьёзные неудобства, особенно в выходные дни, когда в месте массового досуга традиционно гуляет большое количество людей, в том числе семьи с детьми и туристы.

Редакция направила запрос в администрацию областного центра ещё в четверг, 23 октября. Ответ удалось получить только сегодня, 27 октября.

По данным акимата, в настоящее время общественные и модульные туалеты, расположенные в 14А и 15А микрорайонах, временно закрыты по причине технических неисправностей.

Ведутся работы по их устранению и последующему вводу объектов в эксплуатацию. Кроме того, проводится работа по внедрению оплаты за пользование туалетами через приложение Kaspi.kz, с помощью QR-кода. Ситуация находится на контроле акимата, - говорится в сообщении.

В акимате также напомнили, что на сегодняшний день на территории города действует 12 общественных, стационарных и модульных туалетов, находящихся на балансе городской администрации.

Это уже не первый случай, когда жители жалуются на неработающие общественные туалеты. Люди утверждали, что объекты на набережной работают только в дни проведения больших мероприятий, когда приезжают звезды эстрады. А в обычные будни и выходные приходится искать другие способы справить нужду.

Летом местные жители выражали недовольство по поводу нефункционирующиего общественного туалета у Скальной тропы. В акимате тогда сообщили, что туалет закрыт временно - по состоянию здоровья сотрудника, обслуживающего объект.

К слову, ранее корреспондент Lada.kz проверял состояние общественных модульных туалетов за 87 миллионов тенге, расположенных вдоль городской набережной и у флагштока в 12 микрорайоне.