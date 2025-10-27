18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.10.2025, 13:35

На набережной Актау не работают общественные туалеты

Общество 0 1 000 Лиана Рязанцева

Жители Актау выразили недовольство по поводу неработающих на набережной общественных туалетов. В городской администрации назвали причину сложившейся ситуации, передает Lada.kz

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на неработающие общественные туалеты. По словам горожан, вдоль всей набережной, начиная от 15А и до 14А микрорайона, все общественные туалеты закрыты на замок.

Горожане отмечают, что испытывают серьёзные неудобства, особенно в выходные дни, когда в месте массового досуга традиционно гуляет большое количество людей, в том числе семьи с детьми и туристы.

Редакция направила запрос в администрацию областного центра ещё в четверг, 23 октября. Ответ удалось получить только сегодня, 27 октября.

По данным акимата, в настоящее время общественные и модульные туалеты, расположенные в 14А и 15А микрорайонах, временно закрыты по причине технических неисправностей.

Ведутся работы по их устранению и последующему вводу объектов в эксплуатацию. Кроме того, проводится работа по внедрению оплаты за пользование туалетами через приложение Kaspi.kz, с помощью QR-кода. Ситуация находится на контроле акимата, - говорится в сообщении.

В акимате также напомнили, что на сегодняшний день на территории города действует 12 общественных, стационарных и модульных туалетов, находящихся на балансе городской администрации. 

Это уже не первый случай, когда жители жалуются на неработающие общественные туалеты. Люди утверждали, что объекты на набережной работают только в дни проведения больших мероприятий, когда приезжают звезды эстрады. А в обычные будни и выходные приходится искать другие способы справить нужду.

Летом местные жители выражали недовольство по поводу нефункционирующиего общественного туалета у Скальной тропы. В акимате тогда сообщили, что туалет закрыт временно - по состоянию здоровья сотрудника, обслуживающего объект.

К слову, ранее корреспондент Lada.kz проверял состояние общественных модульных туалетов за 87 миллионов тенге, расположенных вдоль городской набережной и у флагштока в 12 микрорайоне.

1
13
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
GuF
GuF
В 12-м микрорайоне туалет каждый день, уже сколько лет НЕ РАБОТАЕТ. Просто стоит и всё. В парке, вроде, логично, что люди в туалет будут ходить, но у нас всё как всегда через одно место.
27.10.2025, 11:35
Ingul
Ingul
Чего мы ждем решения более серьезных задач (обеспечения города теплом, водой и т. д., если даже работу туалетов, годами, не могут решить.
27.10.2025, 10:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь