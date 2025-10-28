Внутри одного из микрорайонов Актау перекрыли дорогу

Прорыв на теплопроводе стал причиной проведения срочного ремонта, для чего необходимо перекрыть участок дороги, передает Lada.kz.
Как сообщает пресс-служба акимата Актау, технический дефект в трубах, подающих тепло, был выявлен 27 октября в 16 микрорайоне, между домами №85 и №59.
Для устранения неисправности специалисты ГКП «Каспий жылу, су арнасы» будут проводить ремонт трубы 28 октября, из-за чего движение автотранспорта на данном участке будет временно ограничено.
«Во время проведения работ просим жителей и водителей отнестись с пониманием и пользоваться альтернативными маршрутами. Дополнительная информация о ходе ремонтных работ будет опубликована позже», - сообщили в акимате Актау.
