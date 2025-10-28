Внутри одного из микрорайонов Актау перекрыли дорогу

Қазақ тіліне аудару

Прорыв на теплопроводе стал причиной проведения срочного ремонта, для чего необходимо перекрыть участок дороги, передает Lada.kz .

Фото акимата

Как сообщает пресс-служба акимата Актау, технический дефект в трубах, подающих тепло, был выявлен 27 октября в 16 микрорайоне, между домами №85 и №59.

Для устранения неисправности специалисты ГКП «Каспий жылу, су арнасы» будут проводить ремонт трубы 28 октября, из-за чего движение автотранспорта на данном участке будет временно ограничено.