В Актау обновляют дорожную инфраструктуру

В акимате Актау рассказали о том, какие изменения проводятся в дорожной инфраструктуре города. Для снижения заторов и регулировки трафика идет работа по расширению дорог и строительство новых, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Так, идет ремонт дороги, пролегающей от автозаправочной станции «Нұрас» до Специального центра обслуживания населения. Уже введён в эксплуатацию новый автомобильный участок протяжённостью более одного километра - от автозаправочной станции «Кездесу» до памятника Шотан-батыру.

Также для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения идет расширение автомобильной дороги на пересечении посёлка Баскудук и 29А микрорайона.

Новую автодорогу прокладывают между 39 и 40 микрорайонами. Сейчас на участке идет установка бордюров. Проект предусматривает строительство шестиполосной автодороги, пешеходных тротуаров, установку системы уличного освещения и проведение благоустройства.