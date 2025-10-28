Отопительный сезон в Актау – редакция Lada.kz тонет в жалобах жителей

Қазақ тіліне аудару

Жители жилых массивов областного центра сообщают, что несмотря на заверения властей, отопительные батареи в некоторых домах остаются холодными, а должной реакции от коммунальных служб не дождаться, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Местные исполнительные органы в начале октября бодро отчитались о начале отопительного сезона, мол, все подготовительные работы выполнены, объекты готовы к подаче отопления.

Однако в редакцию поступают звонки от разъяренных жильцов многоквартирных домов – люди сообщают об отсутствии горячей воды и отопления. Причем, зачастую речь не идет о мелких порывах и временном отключении. В некоторые дома тепло не поступало с начала отопительного сезона.

Например, в минувшую пятницу жители домов №№ 359, 361, 379 и 380 микрорайона "Шыгыс-2" вышли на улицу, устав ждать отопления. Ранее на холод в квартирах жаловались жители двух домов 6 микрорайона.

Сегодня жильцы 3а микрорайона сообщили – батареи в их квартирах с начала отопительного сезона холодные. Речь идет о домах №№ 7,8,9,10,11 и 24. От части домов отказался КСК, новой управляющей компании нет, как и нет реакции от городского акимата, говорят жильцы.

«Мы понимаем, что часть вины на жильцах – может, они в какой-то мере инфантильны, не хотят шевелиться. Но это не значит, что нужно оставить замерзать людей в квартирах. Многие из них - пенсионеры, которые уже не в силах что-то выяснять, ходить, ругаться. Отопительный сезон стартовал в начале октября, за это время власти должны были решить все проблемы, устранить недоделки и направить тепло в каждый дом. Если у дома нет управляющей компании – нужно ее назначить, и выставлять счета за обслуживание домов. А сейчас получается, что до людей никому дела нет, решайте проблемы, как хотите. Нам приходят одни отписки».

Видеообращение записали жители ЖК «Отырар» (20 мкр.):

«С начала октября тепла нет. В прошлом году так же было. На сегодня ситуация такая - дома холодно, дети, пенсионеры замерзают. Мы обращаемся к акимату – пусть подключают нам тепло, за которое приходят квитанции на оплату».

В связи со сложившейся ситуацией редакция Lada.kz ждет от акимата Актау, как от исполнительного органа, ответственного за подготовку и проведение отопительного сезона, подробных разъяснений, почему жильцы вышеуказанных домов в частности, и другие жители областного центра испытывают перебои с подачей отопления, горячей воды и других благ цивилизации? Каким образом управляющие компании и ОСИ получили паспорта готовности к отопительному сезону, и по какой причине наблюдается срыв подключения жилых домов к теплу?