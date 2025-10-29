18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.10.2025, 20:52

Взрыв в жилом доме Актау прокомментировали в АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Общество 0 3 112 Ольга Максимова

В Мангистауском производственном филиале АО «QAZAQGAZ AIMAQ» сообщили, что среди возможных версий причин взрыва рассматривается утечка бытового газа, и рассказали, состоят ли на их балансе трубы в данном доме, передает Lada.kz.

Фото ДЧС МО
Фото ДЧС МО

Как сообщил главный инженер филиала Али Юсупов, в восьми метрах от дома проходит газопровод среднего давления, по которому газ поступает бытовым потребителям. Однако, близ данного жилого комплекса газопроводы, состоящие на балансе АО «QAZAQGAZ AIMAQ», отсутствуют.

«Сейчас эксперты рассматривают несколько версий взрыва, в том числе утечку бытового газа. В связи с этим мы хотим прояснить – в этом доме есть газ, проведены фасадные трубы, также проходит подводящий подземный газопровод среднего давления. Они находятся на балансе частного юридического лица, возможно, застройщика, либо ОСИ или КСК», - сообщил Али Юсупов.

В территориальном филиале акционерного общества напомнили, что, согласно Закону РК «О газе и газоснабжении», балансодержатель данных газопроводов должен иметь договоры на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования с аттестованными компаниями, которые осуществляют данные работы и услуги.

Напомним, утром 28 октября прогремел взрыв в цокольном помещении многоквартирного жилого дома. Пострадали 5 человек. По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения пожарной безопасности.

3
18
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь