Взрыв в жилом доме Актау прокомментировали в АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауском производственном филиале АО «QAZAQGAZ AIMAQ» сообщили, что среди возможных версий причин взрыва рассматривается утечка бытового газа, и рассказали, состоят ли на их балансе трубы в данном доме, передает Lada.kz .

Фото ДЧС МО

Как сообщил главный инженер филиала Али Юсупов, в восьми метрах от дома проходит газопровод среднего давления, по которому газ поступает бытовым потребителям. Однако, близ данного жилого комплекса газопроводы, состоящие на балансе АО «QAZAQGAZ AIMAQ», отсутствуют.

«Сейчас эксперты рассматривают несколько версий взрыва, в том числе утечку бытового газа. В связи с этим мы хотим прояснить – в этом доме есть газ, проведены фасадные трубы, также проходит подводящий подземный газопровод среднего давления. Они находятся на балансе частного юридического лица, возможно, застройщика, либо ОСИ или КСК», - сообщил Али Юсупов.

В территориальном филиале акционерного общества напомнили, что, согласно Закону РК «О газе и газоснабжении», балансодержатель данных газопроводов должен иметь договоры на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования с аттестованными компаниями, которые осуществляют данные работы и услуги.

Напомним, утром 28 октября прогремел взрыв в цокольном помещении многоквартирного жилого дома. Пострадали 5 человек. По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения пожарной безопасности.