Подарки для детей и пожилых людей Актау собирают к Новому году

Фонд «Мы люди - мы вместе» просит жителей Актау помочь приобрести подарки к Новому году для детей с ограниченными возможностями и постояльцев Дома престарелых, передает Lada.kz .

С обращением о сборе подарков для детей и пожилых людей к празднику выступил глава общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов. Он рассказал, что в этом году они готовят подарки для детей с органичными возможностями, постояльцев Дома престарелых и малышей Дома ребёнка.

Друзья, хочу поделиться с вами доброй новогодней инициативой. В каком бы возрасте ни был человек — в душе он всегда остаётся ребёнком. И каждый ждёт Новый год: ждёт света, тепла, надежды и маленького чуда. Именно это чудо мы хотим подарить тем, кто нуждается в особом внимании. В этом году мы не устраиваем банкетов и шумных праздников. Мы поедем туда, где очень нужны забота и человеческое тепло, - сказал Имангазы Досмухамбетов.

Волонтёры фонда посетят Дом престарелых, где накроют уютный стол и организуют душевное чаепитие с пирогами, булочками и фруктами. По словам волонтёров, они стремятся создать тёплую, домашнюю атмосферу, чтобы пожилые люди почувствовали заботу и внимание.

Кроме того, добровольцы навестят детей с ограниченными возможностями, чтобы подарить им праздничное настроение, поддержку и небольшие сюрпризы.

Кроме того, мы подготовим праздник для малышей в доме ребёнка до трёх лет. Для них Новый год — это целая сказка, огонь в сердце. Пусть этот огонь загорится ярче. Мы верим: каждый человек на этой земле достоин доброты, тепла и веры в чудо. Если вы хотите присоединиться к нашему доброму делу и подарить частичку своего тепла, мы принимаем: шоколадные конфеты, грецкие орехи, новые игрушки. Каждый маленький подарок — это огромная радость для тех, кто его получит. Спасибо всем, кто откликается сердцем, - обратился руководитель благотворительного фонда Имангазы Досмухамбетов.

Справки по телефону: +7 702 821 0650.

Все желающие присоединиться к акции могут сделать это уже сейчас.