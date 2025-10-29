18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 12:37

Подарки для детей и пожилых людей Актау собирают к Новому году

Общество 0 1 481 Лиана Рязанцева

Фонд «Мы люди - мы вместе» просит жителей Актау помочь приобрести подарки к Новому году для детей с ограниченными возможностями и постояльцев Дома престарелых, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

С обращением о сборе подарков для детей и пожилых людей к празднику выступил глава общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов. Он рассказал, что в этом году они готовят подарки для детей с органичными возможностями, постояльцев Дома престарелых и малышей Дома ребёнка.

Друзья, хочу поделиться с вами доброй новогодней инициативой. В каком бы возрасте ни был человек — в душе он всегда остаётся ребёнком. И каждый ждёт Новый год: ждёт света, тепла, надежды и маленького чуда. Именно это чудо мы хотим подарить тем, кто нуждается в особом внимании. В этом году мы не устраиваем банкетов и шумных праздников. Мы поедем туда, где очень нужны забота и человеческое тепло, - сказал Имангазы Досмухамбетов.

Волонтёры фонда посетят Дом престарелых, где накроют уютный стол и организуют душевное чаепитие с пирогами, булочками и фруктами. По словам волонтёров, они стремятся создать тёплую, домашнюю атмосферу, чтобы пожилые люди почувствовали заботу и внимание.

Кроме того, добровольцы навестят детей с ограниченными возможностями, чтобы подарить им праздничное настроение, поддержку и небольшие сюрпризы.

Кроме того, мы подготовим праздник для малышей в доме ребёнка до трёх лет. Для них Новый год — это целая сказка, огонь в сердце. Пусть этот огонь загорится ярче. Мы верим: каждый человек на этой земле достоин доброты, тепла и веры в чудо. Если вы хотите присоединиться к нашему доброму делу и подарить частичку своего тепла, мы принимаем: шоколадные конфеты, грецкие орехи, новые игрушки. Каждый маленький подарок — это огромная радость для тех, кто его получит. Спасибо всем, кто откликается сердцем, - обратился руководитель благотворительного фонда Имангазы Досмухамбетов.

Справки по телефону: +7 702 821 0650. 

Все желающие присоединиться к акции могут сделать это уже сейчас.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь