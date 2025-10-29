18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.10.2025, 12:09

Рабочие с месторождения в Мангистау обратились к Президенту Казахстана

Общество

Работники подрядных организаций, задействованных на объектах «Мангистаумунайгаз», выступили с открытым обращением к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и руководству нефтяных компаний. Люди жалуются на отсутствие средств защиты, задержки социальных выплат и неравенство в оплате труда, сообщает Lada.kz.

Рабочие компаний «Akadi Holding» и «AV Construction» направили обращение Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбай, генеральному директору АО «КазМунайГаз» Асхату Хасенову и генеральному директору АО «Мангистаумунайгаз» Вэнь Цзяцзюню.

Они заявляют, что до сих пор не могут добиться защиты своих законных прав.

Мы не обеспечены средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, обязательные пенсионные и медицинские отчисления не выплачиваются вовремя, очередные оплачиваемые отпуска не предоставляются, - говорится в обращении.

Кроме того, сотрудники требуют уравнять уровень заработной платы с оплатой труда работников транспортного департамента АО «Мангистаумунайгаз».

Мы просим руководство компаний дать конкретный ответ по нашим вопросам и принять меры для улучшения условий труда, - отмечают авторы письма.

Напомним, в сентябре этого года около 150 человек из двух компаний - товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) Kunan Service и Akadi Holding требовали повышения заработной платы в полтора раза и объединения вышеуказанных компаний.

