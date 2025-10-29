В акимате Актау отреагировали на жалобы жителей об отсутствии отопления

Қазақ тіліне аудару

В акимате Актау ответили на претензии жильцов об отсутствии теплоснабжения в их домах, и заверили, что отопительный сезон проходит успешно, передает Lada.kz .

Фото yandex.kz

В городском отделе жилинспекции рассказали о ситуации с отоплением на локациях, откуда поступали тревожные сигналы.

Так, дома №№7, 8, 9, 10, 11 и 24 (3а мкр.) закрепили за ТОО «Нуреке Сервис». В указанных домах проводят пусконаладочные работы по подаче тепла в квартиры, тепло дали.

В дома №№359, 361, 379 и 380 (Шыгыс-2), по сообщению акмата, отопление подали 24 октября. Но жильцы возражают - тепло дали не 24, а 25 октября, потом отключили из-за аварии на теплосети. Как итог – снова нет отопления.

После монтажа насосов на тепловых установках и проведения регулировочных работ поступает тепло и в квартиры ЖК «Отырар», жители которого написали ранее видеообращение.

В акимате напомнили о том, что в 2024 году в Актау заменили 11,4 км магистральных тепловых сетей, а в 2025 году - обновили около 10 км тепловых линий.