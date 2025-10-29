18+
29.10.2025, 13:35

В акимате Актау отреагировали на жалобы жителей об отсутствии отопления

Общество 0 1 406 Ольга Максимова

В акимате Актау ответили на претензии жильцов об отсутствии теплоснабжения в их домах, и заверили, что отопительный сезон проходит успешно, передает Lada.kz

Фото yandex.kz
Фото yandex.kz

В городском отделе жилинспекции рассказали о ситуации с отоплением на локациях, откуда поступали тревожные сигналы. 

Так, дома №№7, 8, 9, 10, 11 и 24 (3а мкр.) закрепили за ТОО «Нуреке Сервис». В указанных домах проводят пусконаладочные работы по подаче тепла в квартиры, тепло дали. 

В дома №№359, 361, 379 и 380 (Шыгыс-2), по сообщению акмата, отопление подали 24 октября. Но жильцы возражают - тепло дали не 24, а 25 октября, потом отключили из-за аварии на теплосети. Как итог – снова нет отопления. 

После  монтажа насосов на тепловых установках и проведения регулировочных работ поступает тепло и в квартиры ЖК «Отырар», жители которого написали ранее видеообращение. 

В акимате напомнили о том, что в 2024 году в Актау заменили 11,4 км магистральных тепловых сетей, а в 2025 году - обновили около 10 км тепловых линий.

«По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», с сентября текущего года совместно с обслуживающими организациями проводятся работы по регулировке давления воды в жилых домах. На данный момент со стороны ГКП «КЖСА» ограничений на подачу тепла в город нет», - сообщили в городском отделе жилищной инспекции.

1
6
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
О состоянии отопления в городе в акимате судят по отоплению в собственных кабинетах. Они живут в другом мире. Отрапортовали о досрочном пуске тепла еще 8 октября 2025 г.
29.10.2025, 09:40
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

