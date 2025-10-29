Татарский центр «Булгар» в Актау отпразднует своё 35-летие

Қазақ тіліне аудару

Татарское этнокультурное объединение «Булгар» приглашает жителей и гостей города на праздничный концерт в честь своего 35-летия. В программе концерта народные песни, частушки в сопровождении гармони, плясовые мелодии, танцы, выставка татарской кухни, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

В субботу, 1 ноября, в Доме дружбы в 34 микрорайоне состоится праздничный концерт. Начало в 12:00. Вход бесплатный.

Концерт организован представителями объединения, в программе выступление ансамбля «Каспий дулкыны», детской танцевальной группы.

Порадуйте себя в этот субботний день, приходите вместе с родными, детьми и друзьями к нам на праздник. Мы гарантируем - вы получите удовольствие. Мы будем рады каждому гостю, - рассказали организаторы мероприятия.

Для справки: Центр начал свою работу в сентябре 1990 года.Татары, живущие вдали от исторической родины, бережно сохраняют свои обычаи, традиции и родной язык. Ежегодно объединение организует различные культурные мероприятия, в том числе главный национальный праздник татар — Сабантуй.