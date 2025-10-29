Опасные игры: подростки проникли на террасу клубного дома в Актау

Қазақ тіліне аудару

Четыре девочки-подростка прошли на территорию клубного дома Soho 14 в 14 микрорайоне, затем перелезли через забор, проникли внутрь, поднялись на 11-й этаж и выбежали на открытую террасу. Их заметили по камерам видеонаблюдения, сообщает Lada.kz .

Фото с официальной страницы Instagram Soho 14

Инцидент произошел вечером 28 октября. По словам администрации, подростки незаконно проникли на территорию, перелезли через забор, попав в подъезд. На лифте они поднялись на открытую террасу, расположенную на высоте 33 метров.

Дети могут по неосторожности упасть, а кто понесет ответственность, - сообщили в администрации комплекса.

В Soho 14 пояснили, что происходящее заметили по камерам наблюдения и сразу же приняли меры. В администрации переживают, что информация о лазейке может разойтись среди подростков «сарафанным радио», и другие дети решат повторить опасную выходку.

Мы просим родителей провести с детьми разъяснительные беседы. Перелезать через забор и играть на высоте - смертельно опасно. Такие действия могут привести к трагедии, - подчеркнули в Soho 14.

Администрация напоминает, что игры на высоте недопустимы, и призывает взрослых контролировать досуг детей.

Напомним, ранее в Актау на видео сняли опасные игры подростков, где они бегают на крыше жилого комплекса «Green Park» в 17 микрорайоне.