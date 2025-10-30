Сотрудники колонии выиграли суд в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Двое сотрудников уголовно-исполнительной системы в Мангистауской области добились восстановления своих жилищных выплат через суд. Данные предоставила пресс-служба специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Специализированный межрайонный административный суд рассмотрел дело по иску К. и А. к департаменту уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области» (ДУИС). Истцы требовали признать незаконным решение жилищной комиссии о прекращении текущих жилищных выплат (ТЖВ).

Суд установил, что К. и А. служат в учреждении №43 уголовно-исполнительной системы. 18 февраля 2025 года им были назначены ежемесячные жилищные выплаты: К. - на семью из пяти человек в размере 295 020 тенге, А. - на семью из шести человек в размере 354 024 тенге.

Однако 20 июня 2025 года жилищная комиссия ДУИС прекратила выплаты, сославшись на то, что сотрудники в течение последних пяти лет отчуждали жилье, пригодное для проживания.

Истцы пояснили, что продали дома в селе Батыр по семейным обстоятельствам и сейчас служат и живут в Актау, где собственного жилья не имеют.

Суд признал доводы ответчика необоснованными.

Согласно статье 101-3 Закона «О жилищных отношениях», отказ в признании нуждающимся в жилье допускается, если сотрудник или члены его семьи отчуждали недвижимость в том же населенном пункте, где проходят службу.

Так как отчужденные дома находились в другом населенном пункте, оснований для прекращения выплат не было.

Суд подчеркнул, что данная норма закона регулирует условия признания нуждаемости в жилье, а не прекращение текущих жилищных выплат (ТЖВ).

Решение суда пока не вступило в законную силу. В отношении ответчика вынесено частное определение.

