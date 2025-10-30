18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 19:21

Сотрудники колонии выиграли суд в Мангистау

Общество 0 749 Сергей Кораблев

Двое сотрудников уголовно-исполнительной системы в Мангистауской области добились восстановления своих жилищных выплат через суд. Данные предоставила пресс-служба специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Специализированный межрайонный административный суд рассмотрел дело по иску К. и А. к департаменту уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области» (ДУИС). Истцы требовали признать незаконным решение жилищной комиссии о прекращении текущих жилищных выплат (ТЖВ).

Суд установил, что К. и А. служат в учреждении №43 уголовно-исполнительной системы. 18 февраля 2025 года им были назначены ежемесячные жилищные выплаты: К. - на семью из пяти человек в размере 295 020 тенге, А. - на семью из шести человек в размере 354 024 тенге.

Однако 20 июня 2025 года жилищная комиссия ДУИС прекратила выплаты, сославшись на то, что сотрудники в течение последних пяти лет отчуждали жилье, пригодное для проживания.

Истцы пояснили, что продали дома в селе Батыр по семейным обстоятельствам и сейчас служат и живут в Актау, где собственного жилья не имеют.

Суд признал доводы ответчика необоснованными.

Согласно статье 101-3 Закона «О жилищных отношениях», отказ в признании нуждающимся в жилье допускается, если сотрудник или члены его семьи отчуждали недвижимость в том же населенном пункте, где проходят службу.

Так как отчужденные дома находились в другом населенном пункте, оснований для прекращения выплат не было.

Суд подчеркнул, что данная норма закона регулирует условия признания нуждаемости в жилье, а не прекращение текущих жилищных выплат (ТЖВ).

Решение суда пока не вступило в законную силу. В отношении ответчика вынесено частное определение.

Напомним, полицейских осудили за превышение полномочий в Мангистау.

3
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь