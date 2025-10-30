18+
30.10.2025, 12:19

Корабли ВМС Казахстана подготовили к зимнему периоду эксплуатации

Общество 0 1 401 Алия Шарипова

На Каспийском море завершается плановая подготовка кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан к предстоящему зимнему сезону. Об этом Lada.kz сообщили в министерстве обороны РК.

Фото: министерство обороны РК
Фото: министерство обороны РК

Отмечается, что плавание в условиях низких температур требует перехода на зимний режим эксплуатации, включая использование зимнего топлива. Запасы горюче-смазочных материалов уже заготовлены, заверили в ведомстве.

В рамках подготовки проведён комплекс мероприятий по обеспечению надежной работы кораблей в зимних условиях. Проверена герметичность корпусных конструкций, иллюминаторов и люков, выполнена очистка и смазка палубных механизмов. Проведена очистка и консервация артиллерийских систем и установок малокалиберного вооружения, - сообщили в минобороны.

К зиме готовятся все типы кораблей ВМС – ракетно-артиллерийские корабли, патрульные и десантные катера, а также гидрографические суда. Параллельно ведутся работы по проверке швартовых, якорных и палубных устройств, а также подготовке приспособлений для отбивания льда.

Особое внимание уделяется подготовке личного состава. Экипажи кораблей обеспечены зимним обмундированием, проведены испытания новых образцов тёплой спецодежды и костюмов.

Несмотря на сокращение количества выходов в море в зимний период, Военно-морские силы Казахстана продолжают в полном объёме выполнять свои основные задачи – обеспечивать безопасность и поддерживать благоприятную оперативную обстановку в казахстанском секторе Каспийского моря.

Зимняя подготовка – это не просто техническое обслуживание, а важнейшая часть боевой готовности морской техники. Мы обеспечиваем надёжность кораблей, безопасность экипажей и способность выполнять задачи в любых погодных условиях, - отметил капитан 3 ранга Ермек Оспанов.

Всего на зимний период эксплуатации переведено свыше 100 единиц разных типов вооружения и военной техники ВМС РК.

3
0
2
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

