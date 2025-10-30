Сельскохозяйственную ярмарку в Актау перенесли в другой микрорайон

Актауский городской акимат сообщил об изменении места проведения еженедельной сельскохозяйственной ярмарки, передает Lada.kz.
Ранее ярмарка проходила в 26 микрорайоне, однако теперь перенесена в 36 микрорайон – на территорию оптового рынка «Көтерме сауда базары».
Очередная ярмарка сельхозпродукции состоится 1 ноября в 09:00 часов.
Посетителям будут предложены овощи, мясо, молочные и другие натуральные продукты местных производителей по доступным ценам.
Добраться до ярмарки можно на автобусах маршрута Актау – Акшукур – Актау и №6.
