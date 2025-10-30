Сельскохозяйственную ярмарку в Актау перенесли в другой микрорайон

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Ранее ярмарка проходила в 26 микрорайоне, однако теперь перенесена в 36 микрорайон – на территорию оптового рынка «Көтерме сауда базары».

Очередная ярмарка сельхозпродукции состоится 1 ноября в 09:00 часов.

Посетителям будут предложены овощи, мясо, молочные и другие натуральные продукты местных производителей по доступным ценам.

Добраться до ярмарки можно на автобусах маршрута Актау – Акшукур – Актау и №6.