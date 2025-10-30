18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 13:36

Сельскохозяйственную ярмарку в Актау перенесли в другой микрорайон

Общество 0 6 593 Наталья Вронская

Актауский городской акимат сообщил об изменении места проведения еженедельной сельскохозяйственной ярмарки, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Ранее ярмарка проходила в 26 микрорайоне, однако теперь перенесена в 36 микрорайон  на территорию оптового рынка «Көтерме сауда базары».

Очередная ярмарка сельхозпродукции состоится 1 ноября в 09:00 часов.

Посетителям будут предложены овощи, мясо, молочные и другие натуральные продукты местных производителей по доступным ценам.

Добраться до ярмарки можно на автобусах маршрута Актау – Акшукур – Актау и №6.

25
158
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Город разрастается, нужно не в одной точке ярмарку делать, а как минимум в пяти!
31.10.2025, 05:32
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Да чё го уж там, перенесите ышчё дальше за город, ближе к новому кладбищу, туда и автобусы не ходят. Чья идея озвучьте ( по просьбе населения, акиматов, СЭС, МЧС...)
30.10.2025, 19:30
fox1167
fox1167
"перенесли в другой микрорайон"-----Ну и зачем? Вот всё делают, чтобы создавать людям неудобство! Теперь уверен, что народу там будет меньше! Раньше хоть у кого нет своей машины, люди пешком приходили из близлежащих микрорайонов (11-12-26-27 мкр.), а теперь в ту глухомань только на машине! Вряд ли кто захочет с продуктами возвращаться домой на поселковом автобусе. Короче-- кто это придумал сами туда теперь ездите
30.10.2025, 09:20
fox1167
fox1167
"перенесли в другой микрорайон"-----Ну и зачем? Вот всё делают, чтобы создавать людям неудобство! Теперь уверен, что народу там будет меньше! Раньше хоть у кого нет своей машины, люди пешком приходили из близлежащих микрорайонов (11-12-26-27 мкр.), а теперь в ту глухомань только на машине! Вряд ли кто захочет с продуктами возвращаться домой на поселковом автобусе. Короче-- кто это придумал сами туда теперь ездите
30.10.2025, 09:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь