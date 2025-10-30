Жителей Актау приглашают принять участие в общенациональном открытом диктанте

Жителей Актау приглашают проверить свою грамотность и принять участие в общенациональном открытом диктанте по казахскому языку, передает Lada.kz со ссылкой на городскую администрацию.

Фото с сайта pixabay.com

Диктант по казахскому языку пройдет завтра, 31 октября. Присоединиться к акции могут все желающие в возрасте от 18 лет и старше.

Мероприятие состоится в средней школе №5 имени Н. Оңдасынова, расположенной в 4 микрорайоне.

Регистрация участников начнется в 09:30, начало диктанта – в 10:00 часов.

Организаторы отмечают, что цель диктанта – повышение интереса к родному языку и популяризация грамотной письменной речи среди населения.