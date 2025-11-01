Сколько топлива для АГЗС Мангистау выделено на ноябрь

Для владельцев транспорта с ГБО министерство энергетики РК в ноябре выделило 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, передает Lada.kz .

АГЗС. Иллюстративное фото: 2Gis

Как сообщили в региональном управлении предпринимательства и торговли, в последний месяц осени для области минэнерго выделило 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа – 16 315 тонн от ТОО «КазГПЗ» и 1 685 тонн поставит Атырауский НПЗ.

Напомним, с 1 октября АНПЗ был закрыт на планово-предупредительный ремонт. Поставки в наш регион осуществлялись железнодорожным транспортом из Актюбинской области (АО «СНПС-Актобемунайгаз»). С 25 октября АНПЗ начал поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок.

В октябре в Мангистау наблюдались очереди на АГЗС. Министр энергетики Ерлан Аккенженов разъяснил ситуацию большим количеством заправок.