Публичные слушания по тарифам на воду пройдут в Актау

Жителям Актау предлагают принять участие в общественных слушаниях по утверждению тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям на 2026-2030 годы, передает Lada.kz .

Фото акимата Мангистауской области

Слушания проводит территориальный департамент Комитета по регулированию естественных монополий РК. Мероприятие организовано по заявке ТОО «Опреснительный завод «Каспий» (ОЗК) и связано с утверждением тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям на 2026-2030 годы.

Общественные слушания состоятся 28 ноября 2025 года в 15:00 часов в здании №74, расположенного на территории Промышленной зоны №4 в Актау (ОЗК).

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц, - сообщили в департаменте.

Напомним, основными потребителями ОЗК являются жители Мунайлинского и Каракиянского районов, также завод поставляет небольшие объемы воды для Актау.