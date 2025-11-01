18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.11.2025, 09:25

Публичные слушания по тарифам на воду пройдут в Актау

Общество 0 1 605 Ольга Максимова

Жителям Актау предлагают принять участие в общественных слушаниях по утверждению тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям на 2026-2030 годы, передает Lada.kz.

Фото акимата Мангистауской области
Фото акимата Мангистауской области

Слушания проводит территориальный департамент Комитета по регулированию естественных монополий РК. Мероприятие организовано по заявке ТОО «Опреснительный завод «Каспий» (ОЗК) и связано с утверждением тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям на 2026-2030 годы.

Общественные слушания состоятся 28 ноября 2025 года в 15:00 часов в здании №74, расположенного на территории Промышленной зоны №4 в Актау (ОЗК).

Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц, - сообщили в департаменте.

Напомним, основными потребителями ОЗК являются жители Мунайлинского и Каракиянского районов, также завод поставляет небольшие объемы воды для Актау.   

1
26
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Можно было объявить слушания и на луне с таким же успехом. Где эта промзона , редко кто знает. Написали бы сразу о повышении тарифов. Зачем эти формальности?
01.11.2025, 11:08
