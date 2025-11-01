18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 20:25

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Мангистауской области

Общество 0 374 Гульмира Садырова

С 1 октября текущего года в Мангистауской области зарегистрировано более 28 тысяч фактов заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). По сравнению с прошлогодним показателем отмечается тенденция снижения. Об этом Lada.kz сообщила Гульнар Куркинбаева, заместитель руководителя регионального департамента санэпидконтроля.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

По ее словам, снижение отмечено в 1,2 раза.

Всего с 1 октября зарегистрировано 28 565 заболевших ОРВИ. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) было исследовано 72 образца, в результате чего выявлено два случая гриппа вируса A/H3N2. В прошлом году в этот же период был зарегистрирован один такой случай. Среди инфекций, не связанных с гриппом, обследовано 14 пациентов, из них шесть дали положительный результат: один – парагрипп, пять – риновирус. В текущем эпидемиологическом сезоне из местного бюджета выделено 81 102 400 тенге на приобретение 80 000 доз препарата «Гриппол плюс» российского производства. Вакцинация населения против гриппа проводится во всех поликлиниках области, - рассказала Гульнар Куркинбаева.

Глава ведомства отметила, что ежегодно более 10% населения региона получает прививку против гриппа. На сегодняшний день привито 41 474 человека, осложнений после вакцинации, со ее слов, не зарегистрировано.

Гульнар Куркинбаева напомнила, что в больницах, поликлиниках, а также в учреждениях образования и воспитания усилены профилактические мероприятия против гриппа, ОРВИ и Covid-19.

Простые меры профилактики гриппа:

  • избегать мест массового скопления людей;
  • использовать одноразовые маски в помещениях и местах скопления людей;
  • ограничить контакт с людьми, имеющими симптомы болезни (кашель, чихание и т.д.);
  • по возвращении с улицы или из общественного транспорта тщательно мыть руки с мылом и промывать нос солевым раствором;
  • регулярно проветривать помещения;
  • проводить влажную уборку;
  • употреблять больше продуктов, содержащих витамин C;
  • по рекомендации врача принимать препараты для укрепления иммунитета;
  • вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физической активностью.

Ранее Гульнар Куркинбаева рассказала, кто может получить бесплатную прививку от гриппа. Подробнее по ссылке.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

