Заболеваемость ОРВИ снизилась в Мангистауской области

С 1 октября текущего года в Мангистауской области зарегистрировано более 28 тысяч фактов заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). По сравнению с прошлогодним показателем отмечается тенденция снижения. Об этом Lada.kz сообщила Гульнар Куркинбаева, заместитель руководителя регионального департамента санэпидконтроля.

Фото: Pexels.com

По ее словам, снижение отмечено в 1,2 раза.

Всего с 1 октября зарегистрировано 28 565 заболевших ОРВИ. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) было исследовано 72 образца, в результате чего выявлено два случая гриппа вируса A/H3N2. В прошлом году в этот же период был зарегистрирован один такой случай. Среди инфекций, не связанных с гриппом, обследовано 14 пациентов, из них шесть дали положительный результат: один – парагрипп, пять – риновирус. В текущем эпидемиологическом сезоне из местного бюджета выделено 81 102 400 тенге на приобретение 80 000 доз препарата «Гриппол плюс» российского производства. Вакцинация населения против гриппа проводится во всех поликлиниках области, - рассказала Гульнар Куркинбаева.

Глава ведомства отметила, что ежегодно более 10% населения региона получает прививку против гриппа. На сегодняшний день привито 41 474 человека, осложнений после вакцинации, со ее слов, не зарегистрировано.

Гульнар Куркинбаева напомнила, что в больницах, поликлиниках, а также в учреждениях образования и воспитания усилены профилактические мероприятия против гриппа, ОРВИ и Covid-19.

Простые меры профилактики гриппа:

избегать мест массового скопления людей;

использовать одноразовые маски в помещениях и местах скопления людей;

ограничить контакт с людьми, имеющими симптомы болезни (кашель, чихание и т.д.);

по возвращении с улицы или из общественного транспорта тщательно мыть руки с мылом и промывать нос солевым раствором;

регулярно проветривать помещения;

проводить влажную уборку;

употреблять больше продуктов, содержащих витамин C;

по рекомендации врача принимать препараты для укрепления иммунитета;

вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физической активностью.

