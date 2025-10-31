18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 16:25

До конца года планируется завершить реконструкцию автодороги Форт-Шевченко – Актау

Общество 0 674 Лиана Рязанцева

На участке Форт-Шевченко – Актау продолжаются работы по реконструкции 30 километров трассы. Завершить ремонт в полном объёме планируется до конца текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Тупкараганского районного акимата.

Фото пресс-службы Тупкараганского районного акимата
Фото пресс-службы Тупкараганского районного акимата

По информации районной администрации, в Мангистауской области проводится поэтапное обновление автомобильной дороги областного значения. На участке трассы Форт-Шевченко – Актау выполняются работы по реконструкции полотна протяжённостью 30 километров.

Генеральным подрядчиком проекта выступает ТОО «Ақжол құрылыс». Реконструкция реализуется в три этапа:

  • первый этап – реконструкция участка с 43 по 73 километр;
  • второй этап – с 73 по 104 километр;
  • третий этап – средний ремонт участка со 104 по 132 километр.

По словам специалистов, реализация проекта направлена на развитие транспортной инфраструктуры области и повышение безопасности дорожного движения внутри региона.

На данный момент на участке протяжённостью 17 километров завершена укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на участке длиной 6,7 километра ведётся подготовка основания и нижнего слоя дороги. Строительно-монтажные работы выполняются согласно утверждённому графику. По завершении работ улучшится качество дорожного полотна, повысится безопасность и скорость движения транспорта. Полное завершение проекта планируется до конца года, - сообщил главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Мурат Асадуллаев.

Напомним, еще в 2023 году люди жаловались на состояние автодороги Актау – Форт-Шевченко. По их словам, трасса была разбита, опасность представляли образовавшиеся ямы. Тогда власти пообещали, что дорога будет включена в план реконструкции на 2024-2026 годы.

Кроме того, ранее сообщалось о ремонте участка Форт-Шевченко – Таучик, так как дорога имеет большое значение для местных жителей. Она соединяет названные населенные пункты и соседние села.

2
2
1
