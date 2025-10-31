18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 17:46

Сотни квадратных метров: в Актау неосвоенные земельные участки возвратят государству

Общество

Три крупных земельных участка в Актау планируют вернуть в государственную собственность. В городском отделе земельных отношений рассказали, для каких целей эти участки изначально были предоставлены предпринимателям, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

В Актауском городском отделе земельных отношений отметили, что проводят постоянный мониторинг для контроля использования земельных участков по их целевому назначению и выявления нарушений.

В ходе очередной проверки было выявлено, что несколько участков на территории города длительное время оставались неосвоенными. В частности:

  • 17 микрорайон  участок площадью 900 м²;
  • 27 микрорайон  участок площадью 240 м²;
  • 28 микрорайон  два участка площадью 935 м² и 600 м².

В ведомстве рассказали корреспонденту Lada.kz, для каких целей эти участки были изначально предоставлены предпринимателям:

  • земельный участок №62 (967 м²), расположенный в 28 микрорайоне, был предоставлен для расширения и размещения торговых рядов и автостоянки, на сегодняшний день имеет действующий срок аренды;
  • земельный участок № 25/1 (600 м²) в 28 микрорайоне был предоставлен для строительства и эксплуатации офиса и автостоянки;
  • земельный участок №33/1 (240 м²) в 27 микрорайоне был предоставлен для возведения и эксплуатации офисного здания с торговыми помещениями;
  • земельный участок № 37 (900 м²) в 17 микрорайоне был предоставлен для строительства и эксплуатации коммерческого объекта.

По указанным участкам Актауский городской отдел земельных отношений составил акты и направил их в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области. По выявленным фактам владельцам направлены уведомления в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан с требованием в установленный срок приступить к освоению земель. Если в указанный срок пользователи не предпримут необходимых мер, возврат земельных участков в государственную собственность будет осуществлён в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в ведомстве.

В акимате не смогли назвать точные причины неосвоения квадратных метров земли, подчеркнув, что эта информация касается исключительно их владельцев.

Напомним, ранее прокуроры выявили факты нарушения земельного законодательства в регионе. В области государству возвратили более 90 тысяч гектаров земли. 

