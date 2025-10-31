Сотни квадратных метров: в Актау неосвоенные земельные участки возвратят государству

Три крупных земельных участка в Актау планируют вернуть в государственную собственность. В городском отделе земельных отношений рассказали, для каких целей эти участки изначально были предоставлены предпринимателям, передает Lada.kz.
В Актауском городском отделе земельных отношений отметили, что проводят постоянный мониторинг для контроля использования земельных участков по их целевому назначению и выявления нарушений.
В ходе очередной проверки было выявлено, что несколько участков на территории города длительное время оставались неосвоенными. В частности:
В ведомстве рассказали корреспонденту Lada.kz, для каких целей эти участки были изначально предоставлены предпринимателям:
По указанным участкам Актауский городской отдел земельных отношений составил акты и направил их в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области. По выявленным фактам владельцам направлены уведомления в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан с требованием в установленный срок приступить к освоению земель. Если в указанный срок пользователи не предпримут необходимых мер, возврат земельных участков в государственную собственность будет осуществлён в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в ведомстве.
В акимате не смогли назвать точные причины неосвоения квадратных метров земли, подчеркнув, что эта информация касается исключительно их владельцев.
Напомним, ранее прокуроры выявили факты нарушения земельного законодательства в регионе. В области государству возвратили более 90 тысяч гектаров земли.
Комментарии0 комментарий(ев)