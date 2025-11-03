18+
02.11.2025, 20:29

В одном из крупнейших гаражных кооперативов Актау переизбрали председателя

Общество 0 1 206 Сергей Кораблев

В гаражно-строительном кооперативе «Авангард», включающем 257 гаражных боксов, состоялось собрание членов общества, на котором приняли решение о смене руководства, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Поводом для собрания стали жалобы части владельцев гаражей на работу прежнего председателя. Участники высказывали претензии по поводу нарушений устава, непрозрачности финансовых отчётов и самовольных решений, касающихся управления общим имуществом.

По итогам голосования большинство членов кооператива поддержали кандидатуру Жалгаса Мухамбетова, который был избран новым председателем ГСК «Авангард».

За Жалгаса Мухамбетова проголосовали 47 членов кооператива, против — 15.

Жалгас Мухамбетов состоит в кооперативе с 1997 года, имеет высшее экономическое образование, женат и воспитывает четверых детей. В своём обращении он отметил, что главными задачами считает наведение порядка, обеспечение прозрачности в работе и справедливое отношение к каждому члену кооператива. Он также призвал гаражников к активности и взаимопомощи.

Передача полномочий, включая бухгалтерскую документацию, состоится 9 ноября. Финансовую часть проверит новый бухгалтер, после чего дальнейшие решения будут приниматься совместно с обновлённым составом правления.

 

