Стихийная свалка разрастается: жители Актау просят помощи у властей

В 20-м микрорайоне за домом № 5 образовалась несанкционированная свалка, которая растёт уже несколько недель. Жители отмечают, что обращаться им некуда — обслуживающей компании на участке нет, а мусор никто не вывозит, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 20 микрорайона

По словам жильцов, полмесяца назад проблему уже помогли решить специалисты отдела ЖКХ городского акимата — территорию очистили. Однако вскоре отходы вновь начали скапливаться.

Причиной стало то, что застройщик, ранее вывозивший строительный мусор самостоятельно, приостановил работы. С тех пор отходы не убираются, и свалка вновь увеличивается.

Жители жалуются, что ситуация ухудшается с каждым днём. Пакеты, строительные остатки и бытовой мусор разносит ветром по округе. Люди опасаются, что место скоро превратится в полноценную свалку.

«Мусор копится как на дрожжах. Пожалуйста, власти, обратите внимание на нашу проблему. В новом микрорайоне такой бардак быть не должен», — говорят люди.

Они надеются, что городские службы возьмут ситуацию под контроль и определят ответственную организацию за вывоз отходов.

Напомним, ранее власти отчитались, что жители дома №5 создали ОСИ и начали заключать договор с мусоровывозящей компанией. Но результата на сегодня, 2 ноября, нет.