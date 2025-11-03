Сменить национальность: сколько мангистаусцев решились на это в 2025 году

В региональном департаменте полиции рассказали Lada.kz , сколько жителей Мангистауской области решили сменить национальность в удостоверениях личности и паспортах с начала текущего года.

Фото: Pexels.com

По предоставленным данным, в 2024 году национальность в документах захотели сменить 46 человек, с начала 2025 года – 28.

Чаще всего дело касается метисов: они по желанию берут национальность одного из родителей, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в текущем году пятеро граждан пожелали не указывать свою национальность по личным мотивам.

По данным Data Hub, в целом по стране за январь-сентябрь 2025 года было оформлено 2 272 формуляра на выдачу документов (паспортов/удостоверений личности) в связи с изменением национальности. Такие данные привели в МВД РК.

Если смотреть по регионам, то что чаще всего интерес к смене национальности обнаруживается у алматинцев: на каждые 10 тысяч населения города приходится по 2,5 формуляра за январь-сентябрь. В Астане, к примеру, этот показатель близок к 2, а общий уровень по РК – около 1,1 на 10 тысяч человек.