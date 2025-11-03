18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 17:05

Дождались: в проблемных домах 3А микрорайона Актау подключают отопление

Общество 0 1 346 Наталья Вронская

В 3А микрорайоне началась подача отопления в проблемные жилые дома. Под контролем городской админитрации и силами обслуживающей организации ТОО «Нуреке Сервис» ведутся ремонтные работы на тепловых узлах, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По данным коммунальщиков, тепло уже поступило в дом №10, сейчас специалисты работают в доме №9, после чего планируется подключение дома №24.

Отмечается, что запуск системы отопления находится на контроле у властей.

Специалисты просят при обращениях обязательно указывать не только номера домов, но и квартиры, чтобы сотрудники в случаях точечных проблем могли сделать наладку. 

Дополнительно сообщаем, что при отсутствии отопления в первую очередь необходимо обратиться в обслуживающую организацию (КСК, ОСИ), так как нередко причиной отсутствия тепла являются внутренние неполадки, возникающие непосредственно в квартирах, - сказал руководитель ГКП «Таза Ақтау» Ислам Усенов.

К числу наиболее распространённых нарушений относятся:

  • перекрытые запорные вентили на отопительных приборах;
  • завоздушивание системы отопления (скопление воздуха в батареях);
  • неисправность или неправильная регулировка радиаторов;
  • самовольное вмешательство в систему отопления (перепланировка, замена стояков, установка дополнительных приборов без согласования);
  • утечка теплоносителя внутри квартиры.

В случае, если в доме и квартире со стороны обслуживающей организации нарушений не будет выявлено, специалисты свяжутся с компетентными службами для дальнейшего рассмотрения и устранения проблемы.

Ранее сообщалось, что в текущем отопительном сезоне, начавшемся 10 октября 2025 года, жильцы нескольких домов 3А микрорайона так и не получили тепло. Люди жаловались, что батареи остаются холодными уже почти месяц, несмотря на многочисленные обещания со стороны обслуживающей компании.

До 1 октября микрорайон находился на обслуживании ЖЭКа 3А микрорайона, однако организация подала заявление о прекращении деятельности и отказалась от обслуживания части жилого фонда. В результате дома временно остались без управляющей компании. Позже их обслуживание было передано ТОО «Нуреке Сервис», которая ранее работала во 2 микрорайоне.

Жильцы домов №9 и №27 сообщали, что не раз обращались в жилищную инспекцию, но не получали полноценных ответов. Проверки проводились уже две недели, однако реальных результатов не было до начала ноября, когда специалисты ТОО «Нуреке Сервис» приступили к ремонтным работам.

1
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь