Дождались: в проблемных домах 3А микрорайона Актау подключают отопление

В 3А микрорайоне началась подача отопления в проблемные жилые дома. Под контролем городской админитрации и силами обслуживающей организации ТОО «Нуреке Сервис» ведутся ремонтные работы на тепловых узлах, передает Lada.kz.
По данным коммунальщиков, тепло уже поступило в дом №10, сейчас специалисты работают в доме №9, после чего планируется подключение дома №24.
Отмечается, что запуск системы отопления находится на контроле у властей.
Специалисты просят при обращениях обязательно указывать не только номера домов, но и квартиры, чтобы сотрудники в случаях точечных проблем могли сделать наладку.
Дополнительно сообщаем, что при отсутствии отопления в первую очередь необходимо обратиться в обслуживающую организацию (КСК, ОСИ), так как нередко причиной отсутствия тепла являются внутренние неполадки, возникающие непосредственно в квартирах, - сказал руководитель ГКП «Таза Ақтау» Ислам Усенов.
К числу наиболее распространённых нарушений относятся:
В случае, если в доме и квартире со стороны обслуживающей организации нарушений не будет выявлено, специалисты свяжутся с компетентными службами для дальнейшего рассмотрения и устранения проблемы.
Ранее сообщалось, что в текущем отопительном сезоне, начавшемся 10 октября 2025 года, жильцы нескольких домов 3А микрорайона так и не получили тепло. Люди жаловались, что батареи остаются холодными уже почти месяц, несмотря на многочисленные обещания со стороны обслуживающей компании.
До 1 октября микрорайон находился на обслуживании ЖЭКа 3А микрорайона, однако организация подала заявление о прекращении деятельности и отказалась от обслуживания части жилого фонда. В результате дома временно остались без управляющей компании. Позже их обслуживание было передано ТОО «Нуреке Сервис», которая ранее работала во 2 микрорайоне.
Жильцы домов №9 и №27 сообщали, что не раз обращались в жилищную инспекцию, но не получали полноценных ответов. Проверки проводились уже две недели, однако реальных результатов не было до начала ноября, когда специалисты ТОО «Нуреке Сервис» приступили к ремонтным работам.
