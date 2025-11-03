18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.11.2025, 17:50

Житель Мангистау умер от бешенства после укуса бездомной кошки

Общество 0 3 192 Гульмира Садырова

С начала текущего года в Мангистауской области зарегистрировано более 1 300 случаев укуса животными. Один житель, инфицированный бешенством, скончался. Об этом Lada.kz сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. 

Фото создано с помощью ИИ
Фото создано с помощью ИИ

Один из пострадавших от укуса бездомной кошки вовремя не обратился за медицинской помощью, в результате чего болезнь закончилась летальным исходом.

За девять месяцев текущего года в Мангистауской области от укусов и царапин животных пострадал 1 351 человек.

Среди них 52% – дети, 4,4% – подростки, 43,4% – взрослые. От известных животных пострадали 476 человек, а 875 – от неизвестных. От укусов собак пострадали 823 человека, кошек – 461 человек, других животных (лошадей, мышей, лисиц и т.д.) – 67 человек. Большинство случаев нападения животных приходится на собак – 64,7%, на кошек – 34,1%, - прокомментировал Жарас Белгибаев, главный специалист отдела контроля за особо опасными инфекциями и туберкулезом.

Жарас Белгибаев

С начала года за антирабической помощью обратился 1 351 человек. Среди них 801 человеку была назначена антирабическая вакцина, а 544 пациентам – иммуноглобулин. Иммуноглобулин, как пояснил Жарас Белгибаев, применяется в случаях высокого риска заражения, в зависимости от локализации и степени тяжести ранения.

Специалист напомнил: при любых укусах, царапинах или попадании слюны животных необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Далее – строго соблюдать график введения антирабических прививок, назначенных медицинским учреждением.

Профилактика бешенства – это своевременно проведенная вакцинация, подчеркнул Жарас Белгибаев.

Для справки

Бешенство – остро протекающая, крайне опасная вирусная зоонозная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Это одно из заболеваний, которое в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Инфекция передается через укусы, царапины или слюну диких животных.

Инкубационный период болезни составляет от одного до трех месяцев, в некоторых случаях – от 10 дней до одного года. При заболевании бешенством несвоевременное обращение за медицинской помощью представляет угрозу для жизни человека и может привести к смерти.

