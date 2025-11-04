Актау вошел в тройку лидеров по росту цен на «вторичку»

С начала года вторичное жильё в Казахстане подорожало в среднем на 5,4%. Актау попал в ТОП-3 городов с наиболее высокими ценами, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz .

Фото: Pixabay

Больше всего по Казахстану цены выросли в Костанае (+11,3%), Актау (+8,5%) и Шымкенте (+7,3%).

Но в октябре рост цен замедлился. В большинстве городов цены не изменились, а в крупных – Астане, Актау и Шымкенте – снизились на 1-2,4%.

В областном центре Мангистауской области стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 408 574 тенге.

С учетом динамики самое дорогое жильё по-прежнему остается в Алматы – почти 768 тысяч тенге за квадратный метр. Далее идут Астана (540 тыс. тг) и Шымкент (464 тыс. тг).

Самые доступные квартиры в Кызылорде (257 тыс. тг/кв. м) и Таразе (310 тыс. тг).

Напомним, в октябре Бюро национальной статистики Казахстана предоставляло данные об активности на рынке жилья, а также об изменении цен за квадратный метр, в том числе по Актау. Подробнее по ссылке.