В одном из микрорайонов Актау 4 ноября отключат электроэнергию

ГКП «АУЭС» завтра, 4 ноября, проведет во 2 микрорайоне планово-предупредительные работы. По этим причинам в одиннадцати домах временно не будет электроэнергии, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

В связи с проведением плановых работ на подстанции ТП2-01 с 09:00 до 12:30 часов будет ограничена подача электроэнергии в жилые дома №№ 22, 27, 28, 26, 33, 30, 29, 31, 32.

После мероприятия продолжатся на подстанции ТП2-06. С 13:30 до 17:30 часов без электроэнергии будут дома №№ 69, 70.

Напомним, в этот же день под ограничение попадет село Умирзак. Подробнее по ссылке.