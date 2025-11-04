В ЦОНе Тупкарагана теперь можно заранее забронировать очередь

С 5 ноября текущего года в Тупкараганском районном отделении по обслуживанию населения вводится возможность предварительного бронирования талонов единой электронной очереди, передает Lada.kz.
Пилотный проект реализуется впервые на районном уровне региона. Ранее услуга предварительного бронирования была доступна только в областных центрах.
Внедрение сервиса направлено на повышение удобства для граждан, обеспечение своевременного оказания государственных услуг и оптимизацию процесса приёма. Реализация проекта позволит обеспечить более равномерное распределение потока посетителей и повысить качество предоставляемых государственных услуг, - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан».
Предварительное бронирование электронной очереди доступно следующими способами:
Чтобы забронировать очередь, достаточно авторизоваться в выбранном сервисе, указать отделение, выбрать удобные дату и время посещения. Подтверждение бронирования направляется в виде SMS-сообщения с номера 1414.
Отмечается, что в секторе выдачи готовых документов и в секторе самообслуживания талоны электронной очереди выдаются без предварительного бронирования.
Напомним, данная услуга еще в 2020 году была внедрена в ЦОНе, расположенном в Актау.
