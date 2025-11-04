В ЦОНе Тупкарагана теперь можно заранее забронировать очередь

С 5 ноября текущего года в Тупкараганском районном отделении по обслуживанию населения вводится возможность предварительного бронирования талонов единой электронной очереди, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы филиала госкорпорации «Правительство для граждан»

Пилотный проект реализуется впервые на районном уровне региона. Ранее услуга предварительного бронирования была доступна только в областных центрах.

Внедрение сервиса направлено на повышение удобства для граждан, обеспечение своевременного оказания государственных услуг и оптимизацию процесса приёма. Реализация проекта позволит обеспечить более равномерное распределение потока посетителей и повысить качество предоставляемых государственных услуг, - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан».

Предварительное бронирование электронной очереди доступно следующими способами:

через мобильное приложение «ЦОН»;

через портал электронного правительства.

Чтобы забронировать очередь, достаточно авторизоваться в выбранном сервисе, указать отделение, выбрать удобные дату и время посещения. Подтверждение бронирования направляется в виде SMS-сообщения с номера 1414.

Отмечается, что в секторе выдачи готовых документов и в секторе самообслуживания талоны электронной очереди выдаются без предварительного бронирования.

Напомним, данная услуга еще в 2020 году была внедрена в ЦОНе, расположенном в Актау.