Автобусная остановка без пешеходного перехода: жители Актау рискуют жизнью своих детей

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились жители 8 микрорайона. По их словам, они ежедневно рискуют собственной жизнью и безопасностью своих детей, перебегая проезжую часть, чтобы попасть на автобусную остановку. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

Фото: кадр видео

Опасная автобусная остановка без пешеходного перехода расположена в 8 микрорайоне недалеко от спортивного комплекса «Сауле». По словам жителей, новую остановку установили совсем недавно, но ежедневно им приходится рисковать своей жизнью и безопасностью своих детей.

На этой остановке останавливается автобус маршрута №107. Каждое утро нам, чтобы отвезти детей в детский сад с колясками и маленькими детьми, приходится перебегать проезжую часть, поскольку поблизости нет пешеходного перехода. Мы рискуем жизнями своих детей. Почему акимат не предусмотрел безопасный переход, ведь здесь постоянно движется много машин, - жалуются жители 8 микрорайона.

Горожане просят акимат обратить внимание на опасный участок дороги и обустроить там пешеходный переход.

Редакция обратилась в администрацию с вопросом о том, когда на данном участке появится «зебра» . В ведомстве сообщили, что переход планируют обустроить до конца года.

В настоящее время по поручению акимата города проводится замена старых световых опор на территории города. Кроме того, устанавливаются новые светофоры для пешеходных переходов. В рамках этого проекта в будущем планируется установить световую опору и обустроить переход на указанной территории, - сообщили в акимате.

Напомним, в Актау завершено строительство 100 автобусных остановок. Этим летом 79 мест ожидания общественного транспорта установили заново, еще на 21 точке провели реконструкцию. В следующем году планируется построить еще 20 новых остановок.