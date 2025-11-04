18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.11.2025, 12:41

Автобусная остановка без пешеходного перехода: жители Актау рискуют жизнью своих детей

Общество

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились жители 8 микрорайона. По их словам, они ежедневно рискуют собственной жизнью и безопасностью своих детей, перебегая проезжую часть, чтобы попасть на автобусную остановку. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Опасная автобусная остановка без пешеходного перехода расположена в 8 микрорайоне недалеко от спортивного комплекса «Сауле». По словам жителей, новую остановку установили совсем недавно, но ежедневно им приходится рисковать своей жизнью и безопасностью своих детей.

На этой остановке останавливается автобус маршрута №107. Каждое утро нам, чтобы отвезти детей в детский сад с колясками и маленькими детьми, приходится перебегать проезжую часть, поскольку поблизости нет пешеходного перехода. Мы рискуем жизнями своих детей. Почему акимат не предусмотрел безопасный переход, ведь здесь постоянно движется много машин, - жалуются жители 8 микрорайона.

Горожане просят акимат обратить внимание на опасный участок дороги и обустроить там пешеходный переход.

Редакция обратилась в администрацию с вопросом о том, когда на данном участке появится «зебра». В ведомстве сообщили, что переход планируют обустроить до конца года.

В настоящее время по поручению акимата города проводится замена старых световых опор на территории города. Кроме того, устанавливаются новые светофоры для пешеходных переходов. В рамках этого проекта в будущем планируется установить световую опору и обустроить переход на указанной территории, - сообщили в акимате.

Напомним, в Актау завершено строительство 100 автобусных остановок. Этим летом 79 мест ожидания общественного транспорта установили заново, еще на 21 точке провели реконструкцию. В следующем году планируется построить еще 20 новых остановок.

Комментарии

3 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Сделайте там зебру примерно как у ДК Дружба, без светофора но с лежачими полицейскими. А заторы там и так часты, особо в часы пик. Да и не забудьте нарисовать зебру от дома профсоюзов к Драмтеатра и сзади Драмтеатра в 8ой микрорайон( где контора " тяп ляп" делала колодец и забыла восстановить асфальт для пешеходов...
04.11.2025, 16:59
vlad7272
vlad7272
Ещё один затор создадут с этим переходом.
04.11.2025, 10:37
fox1167
fox1167
Остановка со стороны Ботаника установлена неправильно! Её надо сместить чуть вперёд,, в сторону Ардагера, метров на 20-30. Дело в том, что пешеходный переход на остановках должен проходить там, где начинается кармашек этой остановки. И если рисовать пешеход сейчас, на данный момент, от остановки Сауле (8 мкр),от начала кармашка, то он упрётся прямо на середину остановки находящейся на противоположной стороне.Поэтому её ( новую остановку) надо чуть сместить чтобы начало кармашков совпадало и и уже рисовать зебру
04.11.2025, 09:55
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

