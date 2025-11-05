Китайский инвестор планирует вложить более 10 млрд тенге в строительство завода в Мангистау

Китайская компания планирует построить на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морской порт Актау» завод по производству предварительно обожжённых анодов для алюминиевой промышленности, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Сегодня, 4 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с генеральным директором китайской компании «Shandong Hongzhi Jeyie Chemical Co., Ltd» Сон Джицзе.

Во время встречи стороны обсудили вопросы повышения инвестиционного потенциала региона и реализации нового промышленного проекта.

Китайская компания планирует построить на территории специальной экономической зоны «Морской порт Актау» завод по производству предварительно обожжённых анодов для алюминиевой промышленности. Согласно проекту, китайский инвестор намерен вложить 10,7 миллиарда тенге.

Мощность завода составит 50 тысяч тонн продукции в год. Отмечаетеся, что по результатам ввода объекта в эксплуатацию планируется открыть 260 новых рабочих мест. Запуск производства намечен на 2026 год.

Аким региона Нурдаулeт Килыбай отметил, что готов оказать необходимую поддержку иностранным инвесторам.

Мы готовы поддерживать проекты, которые придадут импульс развитию региональной экономики и создадут новые рабочие места. Используя все возможности, обеспечим всесторонние условия для их оперативной и эффективной реализации в рамках закона, - отметил глава региона.

«Shandong Hongzhi Jeyie Chemical Co., Ltd» – одно из ведущих предприятий химической промышленности Китая. Компания имеет большой опыт в производстве углеродных материалов и электропроводящей продукции.

Напомним, в июле текущего года представители государственной компании Китая «China Energy Overseas Investment» на встрече с главой региона предложили построить в Актау опреснительную установку производительностью 50 тысяч кубометров в сутки. Подробнее по ссылке.

Для справки

Анод – электрод электронного или электротехнического прибора или устройства, характеризующийся тем, что движение электронов во внешние цепи направлено от него.

Обоженные аноды используют в алюминиевой промышленности как проводящий электрод в электролизерах для получения алюминия в процессе электролитического восстановления оксида алюминия. Аноды служат источником углерода и расходуются в процессе работы, поэтому они являются одним из важнейших компонентов электролизера.