18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.11.2025, 19:12

Китайский инвестор планирует вложить более 10 млрд тенге в строительство завода в Мангистау

Общество 0 2 198 Лиана Рязанцева

Китайская компания планирует построить на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морской порт Актау» завод по производству предварительно обожжённых анодов для алюминиевой промышленности, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Сегодня, 4 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с генеральным директором китайской компании «Shandong Hongzhi Jeyie Chemical Co., Ltd» Сон Джицзе.

Во время встречи стороны обсудили вопросы повышения инвестиционного потенциала региона и реализации нового промышленного проекта.

Китайская компания планирует построить на территории специальной экономической зоны «Морской порт Актау» завод по производству предварительно обожжённых анодов для алюминиевой промышленности. Согласно проекту, китайский инвестор намерен вложить 10,7 миллиарда тенге.

Мощность завода составит 50 тысяч тонн продукции в год. Отмечаетеся, что по результатам ввода объекта в эксплуатацию планируется открыть 260 новых рабочих мест. Запуск производства намечен на 2026 год.

Аким региона Нурдаулeт Килыбай отметил, что готов оказать необходимую поддержку иностранным инвесторам.

Мы готовы поддерживать проекты, которые придадут импульс развитию региональной экономики и создадут новые рабочие места. Используя все возможности, обеспечим всесторонние условия для их оперативной и эффективной реализации в рамках закона, - отметил глава региона.

«Shandong Hongzhi Jeyie Chemical Co., Ltd»  одно из ведущих предприятий химической промышленности Китая. Компания имеет большой опыт в производстве углеродных материалов и электропроводящей продукции.

Напомним, в июле текущего года представители государственной компании Китая «China Energy Overseas Investment» на встрече с главой региона предложили построить в Актау опреснительную установку производительностью 50 тысяч кубометров в сутки. Подробнее по ссылке.

Для справки

Анод  электрод электронного или электротехнического прибора или устройства, характеризующийся тем, что движение электронов во внешние цепи направлено от него.

Обоженные аноды используют в алюминиевой промышленности как проводящий электрод в электролизерах для получения алюминия в процессе электролитического восстановления оксида алюминия. Аноды служат источником углерода и расходуются в процессе работы, поэтому они являются одним из важнейших компонентов электролизера. 

3
4
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь