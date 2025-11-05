18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.11.2025, 20:40

Какие документы нужно запросить у застройщика при покупке квартиры в Мангистау

Общество 0 509 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области при покупке квартиры важно требовать от строительной компании определенный перечень документов. Как выбрать надёжного застройщика, рассказал руководитель регионального управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Даурен Отепкали, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций МО.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Даурен Отепкали рассказал, что согласно установленным требованиям, компания, планирующая строительство, обязана предварительно оформить все необходимые разрешительные бумаги. К важнейшим документам относятся архитектурно-планировочное задание, эскизный и рабочий проекты  они должны пройти положительную экспертизу. Только после этого застройщик может уведомить областное управление государственного архитектурно-строительного контроля и получить разрешение на начало возведения объекта.

По словам эксперта, после этого выдается разрешение на строительство. Затем компании важно оформить специальный документ для привлечения дольщиков.

Гражданин, желающий приобрести квартиру, должен запросить два документа. Первый  это разрешение на строительство, второй  разрешение на привлечение дольщиков. Если у жителей возникают вопросы или требуется уточнение информации, они могут обратиться за консультацией в областной ГАСК или в городской отдел архитектуры, - отметил Даурен Отепкали.

Спикер также рассказал о принимаемых мерах в отношении незаконных строек.

В этом году в Мунайлинском районе был снесен незаконно построенный ресторан. Кроме того, в регионе в период с 2023 по 2024 год были снесены пять жилых домов. В настоящее время на территории области ведется строительство 141 объекта, в частности, в Актау  121, в Жанаозене  19, в Мунайлинском районе  один жилой дом. В Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области направлено 35 исков о принудительном сносе самовольно возведенных строений, из которых 34 удовлетворены и вступили в законную силу, - сообщил Даурен Отепкали.

В ГАСК отметили, что с начала года через базу elicense.kz рассмотрено более 1000 уведомлений о начале строительно-монтажных работ от заказчиков. Проведены 43 внеплановые проверки.

Отмечается, что в настоящее время в Актау остаются проблемными 25 объектов, в Жанаозене  два.

Напомним, на сегодняшний день в областном центре лишь нескольким жилым комплексам предоставлено официальное разрешение на долевое строительство и законное привлечение средств физических лиц. 

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь