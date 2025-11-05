Какие документы нужно запросить у застройщика при покупке квартиры в Мангистау

В Мангистауской области при покупке квартиры важно требовать от строительной компании определенный перечень документов. Как выбрать надёжного застройщика, рассказал руководитель регионального управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Даурен Отепкали, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций МО.

Иллюстративное фото: Pixabay

Даурен Отепкали рассказал, что согласно установленным требованиям, компания, планирующая строительство, обязана предварительно оформить все необходимые разрешительные бумаги. К важнейшим документам относятся архитектурно-планировочное задание, эскизный и рабочий проекты – они должны пройти положительную экспертизу. Только после этого застройщик может уведомить областное управление государственного архитектурно-строительного контроля и получить разрешение на начало возведения объекта.

По словам эксперта, после этого выдается разрешение на строительство. Затем компании важно оформить специальный документ для привлечения дольщиков.

Гражданин, желающий приобрести квартиру, должен запросить два документа. Первый – это разрешение на строительство, второй – разрешение на привлечение дольщиков. Если у жителей возникают вопросы или требуется уточнение информации, они могут обратиться за консультацией в областной ГАСК или в городской отдел архитектуры, - отметил Даурен Отепкали.

Спикер также рассказал о принимаемых мерах в отношении незаконных строек.

В этом году в Мунайлинском районе был снесен незаконно построенный ресторан. Кроме того, в регионе в период с 2023 по 2024 год были снесены пять жилых домов. В настоящее время на территории области ведется строительство 141 объекта, в частности, в Актау – 121, в Жанаозене – 19, в Мунайлинском районе – один жилой дом. В Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области направлено 35 исков о принудительном сносе самовольно возведенных строений, из которых 34 удовлетворены и вступили в законную силу, - сообщил Даурен Отепкали.

В ГАСК отметили, что с начала года через базу elicense.kz рассмотрено более 1000 уведомлений о начале строительно-монтажных работ от заказчиков. Проведены 43 внеплановые проверки.

Отмечается, что в настоящее время в Актау остаются проблемными 25 объектов, в Жанаозене – два.

Напомним, на сегодняшний день в областном центре лишь нескольким жилым комплексам предоставлено официальное разрешение на долевое строительство и законное привлечение средств физических лиц.