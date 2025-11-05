18+
05.11.2025, 11:01

Как усиливают меры безопасности на дорогах в Актау

Общество 0 2 650 Сергей Кораблев

В областном центре реализуется программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. В разных частях города устанавливают новые светофоры, освещение, пешеходные ограждения и дополнительные полосы движения. Все эти меры, заявили в управлении полиции Актау, направлены на предотвращение ДТП и улучшение пропускной способности дорог, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Отдел дорожно-технического осмотра совместно с отделом пассажирского транспорта и автомагистралей проводит комплексные работы по модернизации транспортной инфраструктуры.

Светофоры и регулировка движения

По всему городу обновляют светофорные объекты - работы уже завершены на 10-ти перекрестках. В рамках оптимизации движения проведено перераспределение полос, а на участке протяженностью 2,5 километра четырёхполосная дорога расширена до пяти полос.

Новые правоповоротные полосы

Строятся пять правосторонних полос поворота, что позволит разгрузить перекрестки и сделать движение более свободным.

Безопасные пешеходные переходы

Планируется установка новых регулируемых переходов между 5 и 6 микрорайонами, а также рядом с торговыми центрами «Сая Парк» и «Олжа». После их ввода в эксплуатацию старые, нерегулируемые переходы, будут демонтированы.

Освещение и ограждения

На 46-ти участках города устанавливаются современные осветительные стойки с энергосберегающими фонарями. Кроме того, уже смонтировано около 3 000 метров пешеходных заборов, чтобы ограничить переход в неположенных местах.

Все эти меры направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и повышение уровня безопасности как водителей, так и пешеходов.

В полиции напоминают: соблюдение правил дорожного движения - главное условие безопасности на дорогах.

Напомним, на установку светофоров на десяти перекрестках и шести пешеходных переходах потратили 96,5 миллиона тенге. После вопросов горожан о высокой стоимости в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог объяснили, из чего складывается сумма.

Комментарии

xerox
xerox
Админ, гори. Зачем удаляешь??? Зигангира Вам не хватает, он бы Вам показал
05.11.2025, 19:07
xerox
xerox
Зря: не надо остановки,каждые 100 метров, пешеходные переходы и светофоры тоже, итак коллапс. Братья-наачальники, одумайтесь, итак пробки!!!
05.11.2025, 19:05
xerox
xerox
... Дорогу между ТРК Актау и 12 мкр, зря ссзузили. Оправдание: доп.выезд, но не надо, только ухудшили. Народ итак страдает холестерином, так Вы вообще снизили прогулку к остановкам??? Вы строите: надо/не надо остановки, сфеиофоры. Где балланс? Или Вы думаете, до Вас градоначальники были тупыми???
05.11.2025, 19:03
xerox
xerox
Нуреке, Абеке. Вам не кажется,что переборщили? Может сунули документы под под подпось? Итак машина в городе-море, Вы одобрили остановка каждые 100 метров, светофоры-150 метров. Итак пробока,колапс. Дорогу
05.11.2025, 18:58
