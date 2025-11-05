Как усиливают меры безопасности на дорогах в Актау

В областном центре реализуется программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. В разных частях города устанавливают новые светофоры, освещение, пешеходные ограждения и дополнительные полосы движения. Все эти меры, заявили в управлении полиции Актау, направлены на предотвращение ДТП и улучшение пропускной способности дорог, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Отдел дорожно-технического осмотра совместно с отделом пассажирского транспорта и автомагистралей проводит комплексные работы по модернизации транспортной инфраструктуры.

Светофоры и регулировка движения

По всему городу обновляют светофорные объекты - работы уже завершены на 10-ти перекрестках. В рамках оптимизации движения проведено перераспределение полос, а на участке протяженностью 2,5 километра четырёхполосная дорога расширена до пяти полос.

Новые правоповоротные полосы

Строятся пять правосторонних полос поворота, что позволит разгрузить перекрестки и сделать движение более свободным.

Безопасные пешеходные переходы

Планируется установка новых регулируемых переходов между 5 и 6 микрорайонами, а также рядом с торговыми центрами «Сая Парк» и «Олжа». После их ввода в эксплуатацию старые, нерегулируемые переходы, будут демонтированы.

Освещение и ограждения

На 46-ти участках города устанавливаются современные осветительные стойки с энергосберегающими фонарями. Кроме того, уже смонтировано около 3 000 метров пешеходных заборов, чтобы ограничить переход в неположенных местах.

Все эти меры направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и повышение уровня безопасности как водителей, так и пешеходов.

В полиции напоминают: соблюдение правил дорожного движения - главное условие безопасности на дорогах.

Напомним, на установку светофоров на десяти перекрестках и шести пешеходных переходах потратили 96,5 миллиона тенге. После вопросов горожан о высокой стоимости в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог объяснили, из чего складывается сумма.