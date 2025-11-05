Подросток из Актау потратил на конкурс в Сети 2 млн тенге

В соцсетях набирает популярность видео 16-летнего жителя Мангистау, который ради участия в конкурсе белорусского блогера Mellstroy отправился в путешествие по знаковым местам региона. Подросток снял ролик с плакатом стримера в национальной одежде и с домброй - и потратил на проект около 2 миллионов тенге, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Как рассказал автор видео, подготовка заняла три недели. В ролике он скачет на коне с плакатом. На Бозжыре запускает баннер в небо. На фоне звучит кюй «Адай» в живом исполнении музыкантов.

По словам подростка, не обошлось без трудностей:

В первый день мы разбили дрон - 1,5 миллиона тенге просто улетели в воздух. Но на третий день все получилось, - говорит он в видео.

Молодой человек отметил, что если выиграет квартиру, часть призовых средств - 5 миллионов тенге - собирается отдать нуждающимся.

Видео уже активно распространяется в соцсетях и вызывает оживленные обсуждения.

Тем временем центр по борьбе с дезинформацией при Совете по вопросам координации (СЦК) обратился к казахстанцам с предупреждением о потенциальной опасности участия в набирающем популярность онлайн-челлендже.