Пастуха в степи на мотоцикле без номеров задержала полиция Мангистау

На трассе в Каракиянском районе полицейские остановили пастуха, который ехал на мотоцикле без государственных номеров. По данным департамента полиции региона, транспортное средство изъяли и доставили на штрафстоянку, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Инцидент произошел в ходе оперативно-профилактических мероприятий 4 ноября, проводимых после смертельного ДТП в ночь с 1 на 2 ноября на трассе Жанаозен - Жетыбай.

Патрульный экипаж заметил мужчину, передвигавшегося на мотоцикле. При проверке выяснилось, что транспорт не оформлен и не состоит на учете.

Мотоцикл был изъят и помещен на штрафстоянку. Пастуху разъяснили порядок регистрации транспортного средства и провели профилактическую беседу. После оформления документов он сможет забрать мотоцикл.

В департаменте полиции Мангистауской области отметили, что подобные рейды проводятся для предотвращения нарушений правил дорожного движения и снижения аварийности на дорогах региона.

Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября на трассе Жанаозен - Жетыбай произошло смертельное ДТП с участием Mercedes и мотоцикла, в ходе которого погибли два человека.